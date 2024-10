Veículos da Prefeitura passam por inspeção de fumaça preta

Veículos da frota da Prefeitura de Americana passaram por inspeção de fumaça preta realizada pelas Secretarias de Meio Ambiente e de Obras e Serviços Urbanos, na manhã desta terça-feira (22). Foram verificados 13 veículos da Garagem Municipal por meio da escala Ringelmann.

O trabalho faz parte do Programa de Inspeção Ambiental Veicular e também foi realizado em agosto, com a inspeção de 18 veículos do Departamento de Água e Esgoto (DAE), 19 da Secretaria de Educação e 48 da Garagem.

A inspeção tem o objetivo de avaliar a emissão de fumaça preta para o controle de poluentes na atmosfera. Os responsáveis pela frota da Prefeitura passaram por sensibilização em agosto, no Núcleo de Educação Ambiental do Parque Natural “Nilton Pinto Duarte”. Os servidores também receberam capacitação sobre o tema, na Casa da Agricultura, ministrada pela engenheira da Cetesb Carolina Alves Licarião.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, ressaltou a importância do trabalho para melhorar a qualidade do ar. “A inspeção verifica a eficiência do catalisador de gases dos veículos e o grau de fumaça preta nos escapamentos. Os veículos podem ser regulados, evitando a poluição da atmosfera, melhorando a qualidade do ar, o meio ambiente e a saúde das pessoas”, explicou Fábio.

