O Tivoli Shopping anunciou os ganhadores da promoção “Todo seu amor de presente”, comemoração ao Dia das Mães e ao Dia dos Namorados.

A campanha, que acontece de 02 de maio a 13 de junho, ofereceu aos clientes a chance de ganhar 20 pares de ingressos para o Jantar Show all inclusive do cantor Fábio Jr., além do grande prêmio final: um carro Citroën C3.

Os ganhadores dos pares de ingressos para o aguardado Jantar Show, que ocorrerá no Expo América no dia 12 de junho, foram:

Márcia Dias Faria Maciel Jeniffer Victoria Reis Ferreira Débora Dias Pires Maria Alice Petrocelli Moraes Silvia Maria Scotton Correa da Rocha Diogo Correia da Silva Marlene Giacomini de Almeida Fabiano Marchetti Valverde Rômulo Botolosso Neto Maria Inês Briski Assunção Higor Silva Novaes Jéssica Cardoso de Gois Roselli Pereira de Paula Katia Tomaz da Silva Sacheto Eduardo Carezia Jaqueline Ferrari Pimentel Narciso Marzura Josélia Aparecida Mendes de Moraes André Teixeira Barbosa Magali Aparecida Nunes

“Quando eu cadastrei as notas para concorrer ao sorteio, eu pensei: ‘eu vou ganhar, vou ter esse presente para o meu aniversário de 60 anos’. Como fã do Fábio Jr., não poderia ganhar um presente melhor do que esse, estou imensamente grata e feliz”, disse Silvia Maria Scotton.

“Estamos muito felizes com a participação de nossos clientes nesta campanha. A promoção ‘Todo seu amor de presente’ foi pensada para trazer alegria e momentos inesquecíveis, e ver a felicidade dos ganhadores é extremamente gratificante”, comentou Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

O grande ganhador do carro Citroën C3 será sorteado no dia 15 de junho, pela Loteria Federal, para encerrar a promoção com chave de ouro.

Para os clientes que não foram contemplados para o show do Fábio Jr., o Tivoli Shopping receberá, no dia 12 de junho, o show do Beatles Alive, maior tributo The Beatles da atualidade. Além da interpretação das canções memoráveis, a banda ainda utiliza figurinos e instrumentos iguais aos que os Beatles utilizavam, com o objetivo de resgatar um pouco da magia dos garotos de Liverpool. O show acontecerá na Praça de Alimentação do shopping, a partir das 19h30.

