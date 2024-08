Veja 4 vagas para vigilantes e mais 30 em Nova Odessa

O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa, que funciona junto ao novo Poupatempo da cidade, recebe neste finalzinho de semana currículos para a seleção de 36 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria exige experiência na respectiva função.

Os interessados devem enviar seus currículos nesta quinta e sexta-feira (dias 15 e 16/08/2024) para o e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada. Em um dos casos, haverá também processo seletivo presencial (veja abaixo).

O PLT e os demais serviços municipais voltados ao mercado de trabalho atendem ao público na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro – junto à recém-inaugurada unidade do Poupatempo Paulista na cidade.

A Economia e a geração de novos empregos da cidade continuam em franco aquecimento desde a retomada após o controle da pandemia de Covid-19. Segundo a estatística oficial divulgada mensalmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego através do Novo Caged, o Setor Produtivo de Nova Odessa criou 3.689 empregos adicionais com carteira assinada de janeiro de 2021 a junho de 2024.

Esse número é o resultado da diferença entre todas as contratações, menos todas as demissões efetuadas nos últimos 7 semestres. E grande parte dessas vagas passou pela equipe do PLT – inclusive aquelas disponibilizadas nas quatro edições do “Feirão do Emprego” promovido pela Prefeitura nos últimos três anos.

Lembrando que os moradores interessados também podem cadastrar o currículo no portal (novaodesse.sp.gov.br), na aba “Emprega Nova Odessa”, espaço já utilizado pelas empresas da cidade disponibilizarem as suas vagas ao público.

Confira as vagas da iniciativa privada em Nova Odessa

AJUDANTE DE PRODUÇÃO – Feminino, com ou sem experiência. (1 vaga)

AUXILIAR ADM – Feminino, com experiência em Pacote Office, para trabalhar das 15:00 às 01:00. Salário + benefícios. Preferencialmente ter condução por causa do horário de saída, empresa oferece vale transporte, mas esse horário não tem disponível. (1 vaga)

AUXILIAR ADM – Feminino, básico em informática, Ensino Médio completo, acima de 30 anos. (1 vaga)

AUXILIAR COZINHA – Feminino, com experiência na função. (1 vaga)

AUXILIAR ADM. DE CONDOMÍNIO – Feminino, trabalhar com Pacote Office, relatórios, elaboração de comunicados e atendimento aos moradores de condomínio. (1 vaga)

DOMÉSTICA – Com experiência na função. (1 vaga)

MECÂNICO MÁQUINA TÊXTIL AGULHADEIRA/CARDA – Vaga masculina, experiência de no mínimo 1 ano (obrigatória experiência em empresa do ramo têxtil), para trabalhar na cidade de Itu/SP. Salário R$ 5.000,00. Benefícios serão passados na entrevista. Horário de trabalho: de segunda a quinta, das 07:00 às 17:00 e sexta das 07:00 às 16:00. (1 vaga)

PORTEIRO(A) / VIGILANTE – Ambos com experiência na função. (4 vagas)

PROJETISTA – Com experiência em Promob, proativa. (1 vaga)

OPERADOR DE RAMA / OPERADOR DE JIGGER. (2 vagas)

FRESADOR E TORNEIRO MECÂNICO. (2 vagas)

VENDEDOR – Ter experiência em vendas, para trabalhar com materiais elétricos. (1 vaga)

AJUDANTE AÇOUGUE / BALCONISTA FRIOS / BALCONISTA PADARIA / REPOSITOR FLV / REPOSITOR MERCEARIA / SEPARADOR – Para o CD dos Supermercados São Vicente. (20 vagas)

LÍDER DE SETOR / MOTORISTA CNH D-E / INSPETOR DE CONTROLE DE QUALIDADE – Para o Supermercado Pague Menos. Interessados enviar currículo para ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br com a sigla interessada. Interessados comparecer para entrevista no dia 16/08 às 8:00, Rua Duque de Caxias, nº 600 – Centro (Poupatempo/PLT). (3 vagas)

