Veja filmes e séries mais vistos outubro semana2

Rayssa Coutinho descobre no reality que vivia relação abusiva

A jornalista e influencer Rayssa Coutinho, de 31 anos, que era a garota do tempo nos telejornais da Rede Amazônica, afiliada da TV Globo, decidiu colocar um ponto final em seu noivado de mais de dois anos após participar do “Ilha da Tentação”, reality apresentado por Flávia Alessandra e Otaviano Costa, no Prime Video.

A atração convocou quatro casais e 16 solteiros – 8 homens e 8 mulheres – em uma ilha no México com a intenção de colocar à prova a fidelidade diante de todas as “tentações” e possibilidades de relacionamento e pegação. Tudo observado por câmeras 24h por dia.

Uma das “casadas” do programa, Rayssa explicou que atitudes do noivo durante o confinamento chamaram a atenção dos outros participantes. Só então ela começou a se dar conta que vivia uma relação tóxica e abusiva – fora do reality –, algo totalmente descartado por ela até então.

“Acabei percebendo que alguns pontos no relacionamento não eram saudáveis e que me fazia muito mal, apesar de considerar um noivado leve. Isso normalmente acontece porque o comportamento do outro, principalmente o ciúme, se camufla como cuidado e medo de perder. E a ficha só caiu durante o reality, quando as outras meninas começaram a comentar algumas atitudes dele. Foi aí que me dei conta”, lembra.

Rayssa conta que estava segura com a participação no reality ‘Ilha da Tentação’ porque acreditava ter um relacionamento sólido, daqueles com todos os ingredientes para durar eternamente. Mas a realidade foi bem diferente. No último episódio, inclusive, o climão foi inevitável diante dos apresentadores.

“Os dias foram bem difíceis. Entrei muito segura do meu relacionamento e tudo desmoronou. É um tipo de cegueira emocional. Estava sendo controlada o tempo inteiro, sem poder fazer as coisas do meu jeito para deixar o outro confortável. No reality, eu comecei a me sentir mais leve e ser eu mesma, sem a pressão de poder ou não falar ou agir de determinada maneira. Foi libertador! E então comecei a questionar: quando estou com ele sou totalmente diferente, não sou autêntica. E isso passou a fazer mal”, lembra.

Apesar da frustração, Rayssa ainda tentou dar uma segunda chance. Após o término das gravações e o reencontro no último episódio, em fevereiro deste ano, os dois terminaram a relação de fato. “Mesmo diante de todos os alertas e das cenas do reality mostrando toda a agressividade dele, resolvi tentar de novo, afinal, nós tínhamos uma história e a gente sempre acredita que as coisas podem ser diferentes. Mas tudo ficou insustentável e até pior”, pondera.

Rayssa considera o reality um divisor de águas na sua vida e faz um balanço positivo da sua participação. “Graças ao reality sai de uma relação tóxica. E é uma sensação muito boa conseguir ser você nos lugares. Lá no México, sem poder usar celular por mais de 20 dias, consegui fazer amigos, me conectar com as pessoas, conversar sem ser podada, sem ser manipulada ou isolada. Estou infinitamente mais feliz solteira”, comemora.

Com a repercussão das cenas e do caso, Rayssa recebeu apoio de homens e mulheres nas redes sociais, além de apoio de psicólogas e defensoras públicas. “Essa rede de apoio é muito importante e foi o que me fez levantar a cabeça, e ver tudo de outra perspectiva, não me sinto sozinha ou culpada como antes, por exemplo. E isso me faz bem. Agora quero levar esse alerta adiante e torço para que a minha história possa fazer com que mais mulheres identifiquem os sinais de relacionamentos abusivos e faça com que elas consigam sair disso”.