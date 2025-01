Veja o perfil dos novos secretários de Sumaré

Confira os nomeados, com um breve currículo:

Governo

André da Farmácia, foi vereador em Sumaré e atualmente é o vice-prefeito, ao lado de Henrique do Paraíso. É formado em Farmácia e cursou Teologia. Começou a trabalhar cedo e também é empresário do setor de Farmácia, ao lado de seu pai, o vereador Welington da Farmácia.

Segurança

Roberto Sebastião Peternelli Júnior é um general da reserva do Exército Brasileiro. Atuou na Missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti. Liderou o Comando de Aviação do Exército, em Taubaté e a a 2ª Região Militar, em São Paulo. Foi deputado federal por São Paulo. Tem diversos cursos militares e também foi coordenador de tais cursos. É especialista em segurança.

Educação

Danilo Azevedo é professor e gestor. Foi secretário de Educação de Goiânia. Atuou na Secretaria de Estado de Educação, Juventude e Esportes de Tocantins. Sua atuação prima pela valorização de todos os profissionais da educação e no fortalecimento da qualidade da educação pública. Tem ampla experiência como gestor na área da Educação, em diversos estados brasileiros.

Convênios

Cláudio Quércia Soares tem experiência no Poder Público, em setores relacionados à modernização, controle, habitação, gestão, atração de empresas, desenvolvimento econômico, na promoção de incentivos para empresários e ao agronegócio. Participou de eventos internacionais na promoção de Campinas e das cidades da região. Também atuou como diretor administrativo e financeiro de renomados escritórios de advocacia.

Procuradoria Geral de Sumaré

Roberto Guimarães é advogado há 26 anos. É professor de Direito Penal na Puc-Campinas. Atuou em casos de repercussão nacional. Também tem pós-graduações nas áreas de Direito Penal e Direito Eleitoral. Tem atuação destacada na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Atuando no Poder Público, atuou para que os índices de criminalidade diminuíssem.

Chefe de Gabinete

Maurício César Barbutti é formado em Administração de Empresas, e em Processamento de Dados. Na iniciativa privada, foi gerente em empresas e atuou como coordenador. No Poder Público, também atuou em cargos de comando, na Secretaria de Esportes de Sumaré.

Saúde

Rafael Virginelli foi secretário de Saúde de Sumaré, com atuação eficiente no fortalecimento da atenção básica e na gestão da urgência e emergência. Atuou de forma integrada com a Secretaria de Bem-Estar Animal, na promoção da garantia de direitos e saúde. É empresário do setor de saúde, na administração de farmácias, gestão de pessoas, recrutamento e tem experiência em formatar planejamentos estratégicos. É formado em Fisioterapia.

Comunicação

João Cleto é formado em Direito pela Unip (Universidade Paulista). Tem MBA em Liderança e Gestão de Equipes de Alta Performance. Foi diretor no Grupo Notícia de Comunicação, por cinco anos. É diretor Executivo Convidado na Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo.

Serviços Públicos

Junio Francisco Batista, o Juninho Batista, é empresário há 25 anos em Sumaré e região. No Poder Público, foi subprefeito da Área Cura e gestor no setor cultural . É proprietário de uma empresa que presta serviços para animais.

Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural

William Rodrigo Martoni é Tecnólogo em Construção de Edifício, com pós-graduação em Engenharia de Tráfego. Atualmente, está concluindo seus estudos na área de mobilidade urbana, segurança viária e sistemas de transportes.

Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

José Carlos de Oliveira é graduado em Gestão Estratégica de Pessoas, graduado em Administração de Empresas e técnico em Contabilidade. Possui cursos em técnicas de negociação e logística. Possui atuação destacada em empresas de grande, médio e grande porte. Também tem atuação em postos de comando no Poder Público.

Gestão de Projetos e Obras

Bruno Khouty é engenheiro civil sênior, com 15 anos de experiência. É especialista em gestão de contratos de obras públicas. Tem atuação destacada em gerenciamento de equipes e conhecimento em processos envolvidos em projetos de infraestrutura. Também trabalhou em diversas empresas no Poder Público, em áreas relacionadas à infraestrutura.

Cultura e Turismo

Cecília Sousa Teixeira é formada em Publicidade e Propaganda pela Unip (Universidade Paulista), no campus de Campinas. Tem experiência profissional na realização de eventos de grande porte, na formatação de peças de comunicação, em relacionamentos e captação de clientes, no treinamento de colaboradores, vendas, divulgação de eventos e organização de ambientes.

Esportes e Lazer

Pedro Henrique Marques Rocha é o atual presidente do Conselho de Esportes de Sumaré. É graduado em Educação Física, com capacitações no Paradesporto pelo Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpico. Tem formação técnica em Administração e Informática. Foi vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol para Amputados.

Sustentabilidade

Guilherme Dall’Orto é advogado, formado em 2002, e tem cursos de pós-graduação em Administração, Direito Ambiental, Constitucional, Licitações e Gestão Ambiental. Também é empresário. No Poder Público atuou no Departamento de Bem Estar Social e foi assessor jurídico na Câmara de Sumaré.

Inclusão Social

Noemi Stein é empresária, foi conselheira do Fundo Social de Sumaré, e durante a sua vida tem o histórico de colaborar com diversas ações sociais, em prol das pessoas mais carentes.

Fundo Social

Débora Mikaelle Ventura Stein Sciascio é a Primeira-Dama de Sumaré e mãe da Liz, de cinco anos. Atua como Protetora Animal, com cursos de adestramento, massoterapia animal, aromaterapia animal, banho e tosa e é graduanda em psicanálise.

Administração

Antonio Fiel do Valle Junior é empresário do setor de empreendimentos imobiliários e de outras empresas de ramos diversificados. No Poder Público, foi gestor e incentivador de Políticas Públicas. Atualmente, está cursando Gestão Pública. Tem cursos sobre prestação de contas, gestão fiscal, planejamento estratégico, gestão de crise e de pregoeiros.

Habitação

Moisés Paschoalin é funcionário público da Prefeitura de Sumaré, desde 2000. Foi secretário de Meio Ambiente, e também superintendente ambiental. Atualmente, é graduando em Engenharia Ambiental. Tem cursos de perito ambiental, licenciamento ambiental e fauna e flora.

Controle e Transparência

Alisson Táriquis Chuma é formado em Direito, trabalha na área imobiliária, com experiência no Poder Público nas áreas de Inclusão Social e Convênios. É empresário desde 2013, em Sumaré e região. Fez o curso de Transações Imobiliárias.

Desenvolvimento Econômico

Ed Carlo Michelin é graduado em pedagogia, tem pós-graduações nas áreas de gestão de pessoas e em Direito Administrativo. Tem ampla experiência por ter atuado na iniciativa privada, e em cargos de comando no poder público. Atuou em órgãos como o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), como fomentador de qualificação profissional e geração de empregos. Tem experiência na articulação no relacionamento da iniciativa privada com o poder público.

Finanças e Orçamento

Ademir Teruel é formado em Gestão Pública, com ênfase em Finanças. Tem experiência de 20 anos no Poder Público, nas pastas de Finanças e Administração Pública, foi assessor parlamentar na Câmara de Sumaré, na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) e gestor de convênios em cidades da região.

