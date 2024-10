Os vereadores eleitos em Sumaré

VEREADOR/PARTIDO

Alan Leal (PRD)

Joel (PSD)

Joao Maioral João Da Farmácia (PDT)

Tito Correa Do Postinho (PSDB)

Rai Do Paraíso (Republicanos)

Welington Da Farmácia (MDB)

Valdir De Oliveira (Republicanos)

Hélio Sirva (Cidadania)

Wellington Souza (PT)

Rodrigo Digao (Uniao)

Fabinho (PSD)

Allan Sangalli (PSB)

Lucas Agostinho (União)

Dudu Lima (Cidadania)

Pereirinha (Cidadania)

Rudinei Lobo (PDB)

Gerando Medeiros (PT)

Prof. Edinho (Republicanos)

Ney do Gás (PV)

Tavares (PL)

Cezão da Farmácia (PP)

VOTOS

3.376 votos

2.884 votos

2.685 votos

2.490 votos

2.261 votos

2.249 votos

2.217 votos

1.916 votos

1.900 votos

1.842 votos

1.728 votos

1.716 votos

1.665 votos

1.647votos

1.561 votos

1.491 votos

1.431 votos

1.377 votos

1.329 votos

1.196 votos

1.081 votos