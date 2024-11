Manyminds lança solução para a gestão eficiente de bares e restaurantes

Em um movimento inovador para o setor de food & service, a Manyminds, empresa especializada no desenvolvimento de soluções para bares e restaurantes, hotelaria e cervejaria artesanal, baseadas na plataforma SAP Business One, lança o ManyFood, uma versão totalmente reformulada de sua plataforma de gestão, desenvolvida especificamente para o segmento gastronômico. A nova versão atende à crescente demanda do setor por automação, que, segundo pesquisas recentes, está impulsionando os estabelecimentos de alimentação, melhorando a eficiência operacional e aprimorando a experiência dos clientes.

A automação em bares e restaurantes tem se tornado uma tendência para o setor, permitindo que os estabelecimentos otimizem processos como pedidos, pagamentos e controle de estoque, oferecendo uma gestão mais ágil e precisa. De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o setor registrou um faturamento de R$ 107 bilhões no primeiro trimestre de 2024, uma recuperação significativa após os impactos da pandemia. A projeção para o ano é de um crescimento de 3,3% em relação a 2023, indicando uma tendência positiva para os negócios que investem em tecnologias de automação para atender às demandas de consumidores de forma mais eficiente e personalizada.

O ManyFood foi reimaginado para transformar a experiência do usuário final, facilitando a gestão e tornando o cotidiano dos bares e restaurantes produtivos. Com uma interface moderna e intuitiva, a plataforma simplifica a navegação, permite acesso rápido a dados e cadastros e oferece opções de personalização, como modos claro e escuro, que aumentam o conforto visual dos usuários. A tela de login exibe banners interativos com atualizações e dicas da Manyminds, promovendo uma comunicação dinâmica e envolvente. Todo o design da plataforma foi atualizado, com uma tipografia contemporânea e um esquema de cores atraente, enquanto os componentes visuais foram otimizados para guiar o usuário de maneira intuitiva, eliminando complexidades no dia a dia de trabalho.

A combinação entre a robustez do SAP Business One e a usabilidade aprimorada do ManyFood oferece aos gestores de bares e restaurantes uma plataforma centralizada que integra operações essenciais, controle de estoque e o monitoramento de conciliação bancária. Com isso, é possível tomar decisões mais assertivas, reduzir desperdícios e otimizar recursos, aumentando a lucratividade e a eficiência dos estabelecimentos. Esse lançamento reflete o compromisso da Manyminds em proporcionar soluções que acompanhem as tendências de crescimento e inovação no setor.

O ManyFood estará disponível em novembro de 2024, com um período de adaptação para que os usuários se familiarizem com os novos recursos antes da atualização automática para a versão mais recente. “Com o a nova versão da solução, reafirmamos nosso compromisso em simplificar a gestão e aumentar a produtividade de bares e restaurantes em um mercado tão dinâmico e competitivo”, afirma Modesto Sarto, CEO da Manyminds. E destaca que o feedback dos clientes foi fundamental para a evolução contínua da plataforma, que já está alinhada às necessidades e demandas emergentes do setor de alimentação e hospitalidade no Brasil.