Venda de carro 0km bate recorde de 10 anos em 2024

O Brasil deve fechar 2024 com 2,63 milhões de carros emplacados, um número não registrado desde 2014, superando até a Grã-Bretanha e consolidando-se como o sexto maior mercado global, segundo dados da ­Anfavea.

“Para 2025, a projeção é de 2,6 milhões de unidades”, afirma Milad Kalume Neto, consultor independente do setor automotivo. A supertaxação de veículos chineses nos Estados Unidos pode acelerar a busca por mercados alternativos, com o Brasil se posicionando como um destino prioritário.

Apesar da crescente presença chinesa, empresas europeias, japonesas e americanas continuam apostando no Brasil. Até 2033, as montadoras instaladas no país planejam investir 125 bilhões de reais, o maior valor já registrado no setor. Esse investimento deve ser impulsionado pelos incentivos do programa Mover, que visa promover a eficiência energética e a produção de veículos menos poluentes.

Em 2024, foram emplacados 2,63 milhões veículos leves e pesados (carros de passeio, comerciais leves, ônibus e caminhões) no país, segundo a Anfavea e dados do Renavam.

Carros e emprego

O mercado automotivo brasileiro teve em 2024 o maior crescimento desde 2007, gerando 100 mil novos empregos!

