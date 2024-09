Vende bem- Quando a Morte decide brincar com humanos, não resta nenhuma opção além de participar para tentar garantir um lugar no Paraíso. Todos são obrigados a competir, e para alguns, vencer é a única forma de se desvencilhar de uma vida inteira de frustrações.

Esse é o caso da protagonista de O Abismo de Celina, que precisa ganhar três desafios para ter alguma perspectiva de um futuro ou, pelo menos, de um fim melhor.

Escrito por Ariani Castelo e publicado pela editora Rocco, o lançamento mistura romance, aventura e fantasia sombria para narrar a trajetória de uma jovem que está disposta a encarar seus maiores medos para não passar a eternidade em um mundo desolador.

Ao acordar sem memória no Abismo, ela precisa encontrar aliados em um grupo de desconhecidos para triunfar perante os desafios da Morte – uma figura enigmática e cruel, mas bela e generosa na mesma medida.

Os capítulos curtos equilibram os diálogos intensos, sarcásticos e misteriosos entre os personagens com as descrições de um local que reflete os maiores pesadelos de qualquer ser humano. As árvores secas, a falta de luz do sol, as cores cinzentas monocromáticas e o som sufocante do silêncio – essa ambientação leva o leitor para um mundo sombrio onde cada passo em falso pode determinar o destino de alguém pelo resto da eternidade.

Imaginei uma vida sem o temor de viver um eterno ciclo de desesperança, acreditando que minhas

únicas memórias felizes seriam aquelas presas em um passado distante. Seria tão, tão, tão mais fácil.

Mas seria falso. Eu perderia toda a força que havia conquistado por cada vez que lutei contra aquele

medo e quis mais do que a vida estava disposta a oferecer. Apagaria não apenas um obstáculo, mas

a jornada inteira. E a jornada era o que me tornava eu. (O Abismo de Celina, p. 76)

Com um enredo cheio de reviravoltas, O Abismo de Celina também se aprofunda em questionamentos sobre o sentido da vida em meio ao sofrimento. Apesar de não saber como chegou àquele lugar, a protagonista encara as próprias feridas para superar obstáculos: órfã de pai, conviveu toda a adolescência e o início da vida adulta com uma mãe dependente de drogas. Artista e apaixonada por seu trabalho, abdicou de oportunidades para cuidar de um lar desestruturado na tentativa de ajudar a família a se reerguer.

Em uma alegoria sobre a depressão e os vícios, a autora explora as camadas profundas da essência humana. Desde a dualidade entre o bem e o mal até as complexidades das relações humanas, ela questiona os limites da ética e da moral. Mas, apesar de assuntos densos, Ariani Castelo mostra como a produção artística é capaz de proteger as pessoas em períodos sombrios: “existe um papel salvador na arte, porque ela tranquiliza, anima e leva cor para a escuridão”.

FICHA TÉCNICA

Título: O Abismo de Celina

Autora: Ariani Castelo

Editora: Rocco

ISBN: 978-6555324594

Páginas: 256

Preço: R$ 59,90 (físico com brinde) | R$ 48,25 (físico) | R$ 28,40 (e-book)

Onde comprar: Amazon

Sobre a autora: Ariani Castelo é formada em Letras (UFRJ) e começou a carreira como criadora de conteúdo na internet com o blog “Sentimento do Leitor”, onde fazia indicações e resenhas literárias. Hoje reúne mais de 110 mil seguidores em suas redes sociais, e dedica-se exclusivamente à escrita.

Publicou em 2023 o livro O Abismo de Celina de forma independente pela Amazon e alcançou o Top 100 das obras mais vendidas da plataforma. Agora publica uma nova versão pela Rocco, que também chegou no topo de vendas no e-commerce.

