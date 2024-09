Censo; 39,8% mais idosos no país e os investimentos

O Censo 2022, recentemente divulgado, revelou um crescimento significativo na população idosa brasileira. De acordo com os dados, o grupo atingiu 31,2 milhões de indivíduos, representando 14,7% do total. Este aumento expressivo, de 39,8% entre 2012 e 2021, destaca uma mudança demográfica importante, com implicações amplas para diversas áreas, incluindo a economia, a saúde e as políticas públicas.

O crescimento da faixa etária idosa impulsiona a chamada “economia prateada”, que se refere ao mercado voltado para atender as suas necessidades. Com aumento do público em questão, setores como saúde, lazer, serviços e tecnologia voltada para a terceira idade têm apresentado ascensão.

Este fenômeno não só gera novas oportunidades de negócios, como também demanda um planejamento estratégico para assegurar o bem-estar e a qualidade de vida desta crescente parcela da população.

Análise do censo

Para Jéssica Ramalho, cofundadora da Acuidar, rede de cuidadores especializados, o aumento de idosos no país exige um cuidado ainda mais atento e qualificado. “A demanda por cuidadores cresce na mesma proporção que a população idosa. Nosso objetivo é proporcionar uma assistência que vai além do básico, focando na qualidade de vida e no bem-estar dos nossos pacientes”, afirma.

Ela destaca a importância de um atendimento humanizado e personalizado: “Cada idoso tem suas próprias necessidades e preferências. Nossos cuidadores são treinados para respeitar a individualidade de cada um, oferecendo suporte que promove tanto o conforto físico quanto o fortalecimento emocional e cognitivo.”

Jéssica observa que a tendência que identificou em 2016 continua se replicando. Naquela época, ela percebeu uma carência significativa no serviço de cuidados em João Pessoa, sua terra natal, o que a motivou a se unir ao seu marido, o geriatra Vitor Hugo de Oliveira, para abrir uma empresa de atendimentos domiciliares.

Hoje, a rede que criaram é a maior franquia de cuidadores especializados da América Latina, com mais de 160 unidades atendendo a demanda em todo o país e acumulando uma receita superior a 86 milhões de reais.

Projeções futuras

Com o constante aumento no número de idosos no país, as expectativas econômicas para o setor de cuidados especializados são promissoras. Diante do cenário atual, em que a população sênior dilata em um ritmo acelerado, a economia prateada deve expandir ainda mais, trazendo novas oportunidades para empreendedores.

“A demanda por serviços voltados para a terceira idade continuará a aumentar, necessitando de investimentos contínuos em infraestrutura, treinamento e inovação para atender a essa clientela”, pontua Ramalho.

O nicho de serviços para é um dos destaques, vivendo um momento de plena ascensão e refletindo uma mudança significativa nas necessidades do mercado. Segundo dados do IBGE, o setor avançou 2,3% em 2023, indicando um fortalecimento contínuo que beneficia diretamente os negócios voltados para a terceira idade.

Essa expansão é sustentada por uma variedade de atendimentos, desde cuidados domiciliares e assistência médica especializada até atividades de lazer e bem-estar, todos projetados para melhorar a qualidade de vida do grupo em questão.

Empresas que se especializam em atender essa faixa etária estão bem-posicionadas para aproveitar essa tendência. Com uma população idosa cada vez mais numerosa e ativa, há um potencial significativo para a expansão de serviços personalizados que atendam às suas necessidades específicas.

Esse cenário favorável não só contribui para a criação de empregos no setor, mas também para o desenvolvimento de tecnologias e soluções inovadoras que podem transformar a experiência de envelhecer no Brasil, consolidando a economia prateada como um dos pilares da economia nacional.

Sobre a Acuidar:

Fundada em 2016 pelo médico Vitor Hugo de Oliveira e pela fisioterapeuta Jéssica Soares Ramalho, a rede oferece serviços no domicílio do cliente ou durante acompanhamento hospitalar, com opções de diárias avulsas e planos mensais. A marca entrou para o mercado do franchising em 2020, contando hoje com mais de 200 unidades inauguradas. O investimento inicial total é a partir de R$38 mil (já com a taxa de franquia), o faturamento médio mensal é de R$ 60 mil e o prazo de retorno é de 6 a 15 meses.

