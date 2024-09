Mães de alunos da escola Lourdes Beozzo Franchi na região do Mollon em Santa Bárbara d’Oeste começaram um movimento para manter no posto a diretora Luciana Arruda.

Ela é muito querida pela comunidade e dezenas estiveram nesta terça-feira defendendo sua permanência. “A diretora até deita no chão com as crianças (da inclusão) para acalmá-las”, disse uma mãe para o NM.

Dezenas de pais e prometem fazer uma corrente para manter a diretora na escola. O prazo para reverter a decisão é até a sexta-feira.

Segundo o dirigente estadual Aroldo falou com os pais, 2017 foi o último concurso para diretores e indicada como nova diretora foi aprovada e escolheu esta escola.

Como a escola Beozzo tecnicamente é uma escola que não tem diretor concursado, (nossa diretora Luciana não é concursada) ela escolheu a Beozzo.

Porém existem outras escolas que também não tem diretor concursado, para onde ela poderia ser transferida.

Os pais reclamam que são 83 escolas na diretoria de ensino. Dessas 83, somente 6 contam com diretoras efetivas, ou seja ele teria 76 escolas para colocá-la.

Mães do Beozzo defendem Luciana

Ela foi escolher justamente a nossa que está indo muito bem como está, para nós não tem lógica, sentimos que tem mais coisa nessa história, a explicação dele ontem para comunidade não foi convincente. A diretora Luciana está na escola Beozzo fazendo um trabalho excepcional a 4 anos, conquistou a confiança dos pais e alunos, com amor, dedicação e profissionalismo, a Luciana vai além do seu cargo, ela cuida de cada aluno como se fosse seu filho. A saída dela será uma perda muito grande para escola, nossa comunidade não aceita essa troca, faltando 3 meses apenas para o final do ano.

