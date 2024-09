Nesta quinta-feira, 12 de setembro, o cenário político de Sumaré se prepara para um grande evento que promete ser um marco na disputa eleitoral de 2024.

A Coligação Sumaré para Todos, sob a liderança do candidato a prefeito Henrique do Paraíso e de seu vice André da Farmácia, dará início à sua campanha oficial com um evento grandioso e aberto ao público. A partir das 19h10, a Expo Águas, situada na rua Angelo Ongaro, 1700, no Parque Residencial Casarão, será o palco para um lançamento que poderá definir os rumos da eleição municipal.

A Coligação Sumaré para Todos é composta por uma aliança estratégica entre partidos de peso, como Republicanos, MDB, PL, PMB, AGIR, Solidariedade, Podemos e DC.

Essa união de forças tem como objetivo apresentar uma proposta robusta e inovadora para a cidade, evidenciando o comprometimento de Henrique do Paraíso e André da Farmácia com um futuro promissor para Sumaré.

O evento não é apenas uma oportunidade para conhecer os candidatos e suas propostas, mas também um momento para a população se envolver diretamente no processo eleitoral e conhecer verdadeiramente os candidatos. A expectativa é que o lançamento atraia uma multidão, refletindo o entusiasmo e o engajamento dos eleitores em torno das promessas de mudança e progresso que a Coligação representa.

Não perca a chance de participar desse capítulo histórico da política de Sumaré e de sentir de perto a energia que pode transformar o futuro de Sumaré. O lançamento da campanha é mais do que uma formalidade; é o início de uma jornada que promete agitar a cidade e engajar a comunidade em uma discussão vital sobre o rumo que Sumaré tomará nos próximos anos.

Conheça os líderes da coligação Sumaré para Todos Henrique e André

Henrique do Paraíso é um gestor público comprometido com a transformação de Sumaré. São 20 anos de trabalho pela nossa cidade! Começou a vida política cedo como diretor da cultura e turismo, foi o vereador mais jovem de Sumaré, primeiro deputado federal da história de Sumaré e, nos últimos 8 anos, atuou como vice-prefeito de Sumaré, período em que passou por pastas importantes como Secretaria de Governo, Obras, Meio Ambiente, desenvolvimento econômico, planejamento urbano e participação cidadã. Henrique sabe que é possível fazer de Sumaré uma cidade mais desenvolvida, segura e acessível à todos. Para isso, Henrique está focado em fazer um governo mais técnico, baseado em competência e parcerias estratégicas para impulsionar o crescimento e a prosperidade da nossa cidade e do nosso povo.

ANDRE DA FARMÁCIA

Um político dedicado que traz para sua candidatura a coragem e a competência necessárias para transformar Sumaré. Assim é Andre da Farmácia. Eleito com 2.501 votos nas eleições de 2020, ele se destacou por seu empenho, são 54 leis aprovadas na câmara municipal. Andre tem como principais bandeiras a qualificação profissional, infraestrutura e saúde. Ao lado de Henrique do Paraíso, Andre da Farmácia vai fazer um trabalho mais próximo da população, trazendo soluções reais para os problemas que interferem diretamente na vida do cidadão.

