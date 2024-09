Com o objetivo de frear a ocorrência de atos antissindicais, a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC) e a Federação dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio do Estado de São Paulo (FEAAC) que representa os SEAAC’s (Sindicatos) estão empenhadas em uma ampla companha.

As duas entidades mantiveram entendimentos com a Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical e do Diálogo Social do Ministério Público do Trabalho (Conalis), através das coordenadoras Viviann Brito Mattos e Priscila Moreto de Paula, para divulgação conjunta da campanha contra atos antissindicais. Estes atos são praticados por empresas, escritórios de contabilidade e contadores nas mais diversas formas, prejudicando, dificultando ou impedindo a organização e a administração do movimento sindical.

Diante deste quadro, a CNTC e a Feaac fizeram entendimento com a Conalis e com as entidades que a Fenacom (Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas)) congrega; todos os sindicatos que representam as empresas contábeis do Brasil, e, também, com o Sescon SP, Sescon Campinas e Sescon Baixada Santista, que têm a representação dos escritórios de contabilidade de todo o Estado de São Paulo, para divulgação desta Campanha junto às empresas, seus funcionários e contadores.

Foi realizada uma reunião com os sindicatos que representam os escritórios de contabilidade do Brasil, além de um evento com o Sescon SP, Sescon Campinas e Sescon Baixada Santista, onde as Procuradoras da Conalis puderam esclarecer sobre a questão dos atos antissindicais.

A presidenta do SEAAC de Americana e Região, Helena Ribeiro da Silva, disse que esta ação conjunta contra atos antissindicais busca a defesa de todas as entidades representativas dos trabalhadores. “O trabalho vai continuar. Num primeiro momento visamos a conscientização sobre os danos dos atos antissindicais. Mas, a persistência em dificultar nosso trabalho será levada à Conalis para providências legais”, concluiu.

