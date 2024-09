Maria Klaumann Revelação do Ano no Fashion Media Awards

Considerada um dos nomes mais promissores no mundo da moda, a top Maria Klaumann recebeu o prêmio de Modelo Revelação do Ano na 11ª edição do Fashion Media Awards.

Foi promovido anualmente pela The Daily Front Row. A catarinense de 22 anos quebrou um jejum de 15 anos sem que uma modelo brasileira ganhasse a premiação internacional. O evento aconteceu nesta sexta-feira (6) no Rainbow Room, no topo do Rockefeller Center, em Manhattan, Nova York.

Agenciada pela Mega Model Brasil, a jovem sempre sonhou em ser modelo e vive um momento de ascensão internacional. “Ser reconhecida como Modelo Revelação do Ano representa uma grande realização na minha trajetória. Há cerca de três anos, iniciei a minha carreira como modelo e, hoje, me orgulho de cada etapa que conquistei”, celebra Maria.

Natural de Aurora, município de Santa Catarina, a modelo foi capa da Vogue Brasil em abril deste ano e, no mês seguinte, estreou na Vogue Portugal. Maria também estampou as capas da V Magazine, L’Officiel Arabia, Bazaar Brasil e Tailândia, Carlota e The Perfect Magazine, revista do The New York Times. Ao longo de sua trajetória, já trabalhou com grandes marcas, como Michael Kors e Replay Jeans, e apresentou o programa “A nova geração da moda brasileira”, no canal do Youtube da Vogue Brasil.

Karina Joaquim: eterna musa do Vasco Europa capa de revista

Com a carreira em ascensão, Karina Joaquim aceitou um convite que promete alavancar ainda mais sua fama: ela está de malas prontas para embarcar para a Europa, onde participará de um tour que promete ser um marco em sua trajetória.

Sua jornada pela Europa começará no final deste mês, e todos os olhares estarão voltados para ela, que segue levando a energia contagiante e o encanto das musas do Brasileirão para o mundo.

Reconhecida como uma das musas do Brasileirão mais queridas e requisitadas da atualidade, Karina é um verdadeiro fenômeno. Ela conquistou o título de musa do Vasco da Gama, clube pelo qual se tornou ícone e referência, sendo conhecida por seu carisma e presença marcante—atributos que a levaram a ser eternamente associada ao time carioca.

Além disso, Karina fechou contrato com uma renomada assessoria européia, que já lhe garantiu um convite para posar para uma das revistas mais cobiçadas do mundo. Embora o nome da publicação ainda seja um mistério, a expectativa é alta e os fãs mal podem esperar para descobrir onde Karina fará sua estreia internacional.

Durante esse tour, Karina também irá avaliar uma proposta para integrar o elenco de um reality show europeu. Com isso, ela planeja levar consigo o charme, a beleza, a simpatia e a força das mulheres brasileiras, representando o país com muita elegância e atitude durante essa turnê.

“Esse o tour vai ser bom, será uma experiência incrível levar o nome de todas as mulheres brasileiras pela Europa”, comenta Karina, animada com as novas oportunidades.

