Com nova estação, Santa Bárbara passa tratar 100% do lodo

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e o DAE (Departamento de Água e Esgoto) entregaram oficialmente, nesta terça-feira (10), a nova Estação de Tratamento de Lodo – ETL. A solenidade de entrega foi presidida pelo diretor-superintendente da autarquia, Laerson Andia Júnior, com a presença de secretários municipais, representantes da Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ, funcionários e imprensa.

Com investimento na ordem de R$ 4 milhões, com recursos próprio da Autarquia e do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), por meio da Cobrança PCJ Paulista, a nova ETL foi construída com a finalidade de recolher e tratar os resíduos sólidos do processo de tratamento de água na ETA II (Estação de Tratamento de Água), que gera em média cinco toneladas por dia de resíduos sólidos.

Segundo Andia, com a nova ETL, a qualidade ambiental avança positivamente em Santa Bárbara d’Oeste, que passou a contar com o tratamento de 100% do lodo. “Todos os investimentos realizados pelo Departamento de Água e Esgoto possibilitaram a melhoria do abastecimento e a segurança hídrica para os próximos 50 anos. E segundo as próprias palavras da Agências PCJ, o nosso DAE lidera o ranking dos tomadores de recursos Fehidro que convertem verba destinada em entrega de obras funcionando. O nosso DAE é referência em satisfação de seus munícipes, além de figurarmos entre as cidades que são modelos para qualquer tópico em saneamento básico no Brasil”, discursou o diretor-superintendente.

A operação da Estação de Tratamento de Lodo – ETL consiste na desidratação desse lodo, no descarte adequado em aterro sanitário específico e em ações de redução de perdas, com reaproveitamento da água que é separada do lodo para as etapas do tratamento e limpezas dos filtros da ETA II, num processo de recirculação dessa água.