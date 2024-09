Live eleições municipais Sumaré, Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa

Lives vão debater as eleições municipais 2024 Americana Santa Bárbara Sumaré e Nova Odessa.

Trazendo notícias, comentários e análises diárias sobre os movimentos, as principais candidaturas e algumas entrevistas para o leitor do NovoMomento.

Além das lives

Primeira eleição após boom das inteligências artificiais escancara risco das deepfakes

Faltam poucos dias para as eleições brasileiras e o país está diante de um novo e desafiador cenário: o primeiro pleito após o boom das inteligências artificiais. Embora as fake news já fossem um problema conhecido, agora o obstáculo é ainda maior com a presença das deepfakes – vídeos manipulados por IA que simulam falas e ações de figuras públicas em situações irreais. Consultora de marketing digital e especialista em IA, Camila Renaux alerta sobre os perigos dessa tecnologia e oferece dicas para que os eleitores não sejam enganados por esse tipo de desinformação.

Ela destaca a gravidade dessa questão com exemplos recentes. “No início deste ano, a voz de Joe Biden, presidente dos EUA, foi usada em uma chamada robótica destinada aos eleitores das primárias de New Hampshire, desencorajando a participação nas eleições. Na Índia e na Indonésia, líderes políticos já falecidos ‘ressuscitaram’ para apoiar sucessores. Todos esses casos viralizaram, mas nenhum deles era real”, exemplifica.

Camila conta que no Brasil a situação é igualmente preocupante já que há comprovação do uso de deepfakes para propagar notícias falsas ligadas às eleições, assim como também ocorreu nos Estados Unidos e Argentina. Essa nova realidade, inclusive, motivou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a regulamentar o uso de inteligências artificiais nas eleições, com regras claras, incluindo a proibição de deepfakes, a exigência de que qualquer conteúdo de campanha produzido com IA informe explicitamente os eleitores sobre seu uso, a restrição da utilização de robôs no contato com eleitores, entre outros.

Dicas para não cair em deepfakes

Para evitar essas armadilhas digitais, Camila recomenda seguir algumas práticas de verificação:

Cheque a fonte: notícias que parecem bombásticas ou provocam emoções intensas merecem atenção redobrada. Verifique se o site tem um histórico de credibilidade;

Desconfie de notícias sensacionalistas: manchetes exageradas geralmente são feitas para gerar reações fortes. Analise com calma e veja se há confirmação em mais fontes de comunicação;

Pesquise em outros veículos: confirme informações impactantes em sites de confiança. Se ninguém mais está noticiando o fato, pode ser fake;

Verifique a data: notícias antigas podem ser reutilizadas para enganar. Sempre confira a data de publicação. Ou se o post não tiver data, desconfie;

Analise a qualidade do texto: conteúdos gerados por IA podem conter erros gramaticais ou linguagem estranha. Desconfie de textos mal escritos;

Olhe as imagens com cuidado: imagens manipuladas são comuns, principalmente entre as deepfakes. Use ferramentas de busca reversa para verificar a origem, como por exemplo, o Google Imagens;

Suspeite de contas desconhecidas: perfis recém-criados ou desconhecidos podem ser usados para espalhar desinformação;

Fique de olho nas fake news que confirmam suas crenças: isso quer dizer que aquele post perfeito que cita exatamente tudo o que você acredita pode ter sido criado como isca para chamar a sua atenção. Verifique antes de compartilhar.

A especialista finaliza destacando mais um ponto de atenção: “as tecnologias que nos auxiliam no cotidiano também exigem que estejamos mais vigilantes do que nunca. O poder de manipulação da inteligência artificial é imenso, e somente com informação e cautela podemos evitar ser enganados”.

Sobre Camila Renaux

Camila Renaux é especialista em Marketing Estratégico, Marketing Digital e Inteligência Artificial pelo MIT nos Estados Unidos. Eleita por três vezes a melhor profissional de Marketing Digital do Brasil, é embaixadora de Philip Kotler e de seu evento eWMS (World Marketing Summit) no país. Já treinou milhares de alunos, distribuídos pelos cinco continentes, através de seus cursos on-line. Consultora de empresas, vivencia o digital no seu dia a dia há mais de 20 anos. Produz conteúdo ativamente para compartilhar doses generosas de informação e é palestrante de um dos maiores eventos de marketing e vendas da América Latina.

