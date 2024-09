Crescimento do PIB anima setor industrial

Crescimento- O PIB (Produto Interno Bruto) do segundo trimestre superou as expectativas, impulsionado em grande parte pelo setor industrial, fato que vem estimulando o otimismo do empresariado. É o que mostra o Índice de Confiança do Empresário Industrial, divulgado nesta quarta-feira (11/9), pela Confederação Nacional da Indústria: a confiança cresceu pelo segundo mês consecutivo, aumentando 1,6 ponto em setembro e alcançando os 53,3 pontos.

Ainda de acordo com o levantamento, o componente que mede as expectativas dos empresários da indústria quanto ao futuro de seus próprios negócios e da economia do país subiu 1,5 ponto, para 55,4 pontos em setembro, o que reflete mais otimismo dos industriais para os próximos seis meses.

O gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, atribui esse movimento ao resultado do PIB do segundo trimestre de 2024 e ao desempenho do setor. “O PIB do segundo trimestre surpreendeu positivamente, com relevante participação do setor industrial, o que é uma boa notícia para o empresariado. Isso pode ter influenciado tanto a avaliação das condições atuais quanto das expectativas. Em termos de produção, emprego e mesmo de intenção de investimentos, a indústria vem registrando dados positivos, o que certamente melhora a confiança”, comentou.

Em outra pesquisa da CNI, divulgada no último dia 10, os Indicadores Industriais continuam a mostrar elevação do nível de atividade industrial na comparação com 2023. Em julho, frente a junho de 2024, houve, por exemplo, evolução das horas trabalhadas na produção.

Mais crescimento

Em Ribeirão Pires, na Região Metropolitana de São Paulo, a Maximu’s Embalagens Especiais – indústria do setor plástico, com filial em Varginha (MG) -, vem registrando avanço na produção, com o aumento de demandas, o que tem estimulado investimentos, além de boas perspectivas para a reta final do ano. Uma das molas propulsoras para esse aquecimento tem sido o segmento automotivo, principal área atendida pela empresa. Segundo a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), a produção de veículos no Brasil em agosto foi a melhor desde outubro de 2019.

“Em agosto, tivemos um crescimento de 6,6% na comparação com julho. O desempenho do setor automotivo, a alta do PIB, tudo isso vem reforçando a confiança de que o mercado continuará a se fortalecer”, fala o diretor da Maximu’s Embalagens Especiais, Marcio Grazino. “Com isso, planejamos expandir nossa capacidade produtiva, investir em novas tecnologias e nossa estratégia inclui a modernização de equipamentos e a ampliação das linhas de produção para garantir que possamos seguir contribuindo com esse bom momento do setor industrial”, conclui.

