Corinthians bate Juventude com gol aos 97' e avança

Com gol aos 97′ minutos, o Corinthians bateu o Juventude e avançou para as semifinais da Copa do Brasil.

André Ramalho fez o gol salvador para os paulistas que marcaram 3 a 1 (jogo havia sido 2 a 1 para o Juventude no Sul).

Agora o Timão encara o vencedor de Flamengo e Bahia. O jogo decisivo acontece esta quinta-feira com os cariocas com vantagem sobre os baianos.

Romero abriu o placar pro Timão no 1o tempo, mas o Juventude empatou ainda antes do final da etapa após confusão na pequena área.

Corinthians no desespero

O Corinthians vem pra segunda etapa precisando fazer dois gols e garantir a vaga na semifinal. O jogo foi ficando muito tenso. Aos 36′ do segundo tempo o Timão voltou a ficar na frente (2-1). Mas o jogo ainda ia para os pênaltis.

