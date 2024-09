Montadora brasileira oferece quadriciclos a PcDs   

Montadora fazendo o bem — O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informa que o Brasil tem 18,6 milhões de pessoas com deficiência. São a população chamada PcD ou Pessoa com Deficiência.

Esse público, expressivo, não se esconde: ganha o mercado de trabalho, ganha políticas públicas, ganha o mercado digital, ganha o esporte.

Leia Mais Notícias do Brasil

A montadora MXF, do Paraná, é um exemplo de empresa que estimula o uso de seus produtos por todas as pessoas, inclusive para os PcDs. A empresa oferece uma linha completa de quadriciclos que, por serem robustos, de fácil utilização e de controle, podem ser usados por pessoas com pouca mobilidade, por exemplo.

No Rio Grande do Sul, a compra de um destes quadriciclos tem feito toda a diferença na vida do Murilo Cardoso, de 10 anos. “Como ele só tem o controle dos membros superiores, o quadriciclo era a solução perfeita. Com ele, o Murilo se sente mais livre, independente e vive de certa forma a fase da bicicleta, na qual todas as crianças têm e amam”, contam seus responsáveis, Jeani de Oliveira Cardoso e Iury de Souza Mittmann.

Murilo, que mora na cidade de Itati, nasceu com uma má formação nas últimas vértebras da coluna e foi diagnosticado com Síndrome de Regressão Caudal. Isso faz com que, entre outras complicações, ele não consiga mover as pernas.

“Murilo recebeu o quadriciclo em abril. Desde então, todos os dias ele anda com ele, vai à escola, ao mercado e se diverte muito. O off-road é uma maneira de viver a vida mais leve, é transformar momentos em eternas memórias, trazer o impossível muitas vezes virar possível, é ter a sensação de voar sem ter asas”.

Murilo Cardoso nasceu com má formação nas últimas vértebras da coluna: quadríciclo faz toda diferença

A MXF oferece oito modelos de quadriciclos. O que o Murilo possui, por exemplo, é um Thor 90, produto equipado com um potente motor de 4 tempos e um quadro de aço tubular de alta resistência. A transmissão é automática, com freios a disco hidráulicos e suspensão monoshock com amortecedor hidráulico.

CONHEÇA OS PRODUTOS QUE PODEM SER ADAPTADOS

Além do Thor 90, a MXF oferece o irmão da mesma linha, o Thor 49, ideal para crianças de 4 a 8 anos, com motor de dois tempos e velocidade máxima de 40 km/h.

Ainda na mesma linha, está o Thor Electric, lançado em 2022. É 100% elétrico e destinado a crianças com até 55 quilos. O veículo está disponível nas cores amarela, verde e azul e sua bateria possui autonomia de até 120 minuto, chegando até 30 km por hora.

Outro produto que agrada muito pela facilidade de adaptação é o Brave 110. Forte e robusto, o Brave vem acompanhado do display de LED com indicador de marcha.

Os potentes Attack 125 e 200 atendem bem o público infanto-juvenil. Capacitados com partida elétrica, alcançam até 70 km/h, oferecendo uma intensa sensação de liberdade, especialmente para quem tem limitação motora reduzida.

Com um design que convida à aventura, o Force 125 permite a exploração de novos terrenos, também a descoberta de paisagens e, como consequência, a criação de belas memórias. O quadriciclo tem capacidade para receber crianças e jovens de até 90 quilos.

Completa o portfólio disponível pela MXF, o Wolf 700. Com um motor monocilíndrico de 686 cilindradas, o quadriciclo proporciona uma experiência especial de condução. Fruto de uma parceria da MXF com a Loncin, gigante chinesa e uma das principais fabricantes de motores, o Wolf 700 é marcado por sua capacidade de adaptação a diferentes terrenos.

ELAS COMBINAM COM TODOS OS LUGARES- Montadora

Além de serem versatéis e usados com facilidade pelos PcDs, os quadriciclos da MXF também se ambientam muito bem em diferentes tipos de solos. São, de fato, preparados para o inesperado. Os veículos podem ir à praia, percorrendo a areia e até mesmo a água, com facilidade.

Também, são opções interessantes para passeios na natureza, já que podem fazer o percurso – cheio de desníveis e irregularidades – com segurança e estabilidade. Além disso, os veículos são ideiais para brincadeiras em condomínios ou outros ambientes compartilhados que exigem silêncio já que algumas versões, como o Eléctric, não emitem ruídos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP