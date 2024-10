Nesta quinta-feira, 10 de outubro, Vera Viel contou em suas redes sociais que está com um “tumor raro e maligno” na coxa esquerda. A atriz foi diagnosticada com um sarcoma sinovial e passará por uma cirurgia de retirada no dia 11 de outubro.

O diagnóstico foi feito a partir de uma ressonância e, após a cirurgia, Vera seguirá com o tratamento. “Vou comemorar meus 49 anos no hospital na certeza absoluta da minha cura”, disse.

Contudo, apesar de raro, o sarcoma sinovial merece atenção. Segundo Sheila Ferreira, oncologista da Oncoclínicas, esse é um subtipo raro da doença.

“Ele acomete as partes moles, ocorrendo com mais frequência nas coxas, braços, pés e articulações dos membros. É um tumor de baixa incidência, sendo responsável por em torno de 5% a 10% dos sarcomas de partes moles nos Estados Unidos, de acordo com o National Cancer Institute. No Brasil, ainda não estão disponíveis dados oficiais de incidência”, explica.

A médica comenta ainda que a neoplasia pode surgir de maneira aleatória em alguns pacientes. Por isso, estar atento aos sintomas é fundamental: “Normalmente, surge um pequeno nódulo que pode ou não causar dor e inflamação. Nas coxas, a doença pode apresentar inchaço e, nos casos mais avançados, provocar inflamação local, vermelhidão e alteração da temperatura da pele”.

Contudo, a boa notícia é que, através do diagnóstico e tratamento precoce, as chances de cura são maiores. “A abordagem para tratar o sarcoma sinovial deve ser multidisciplinar, incluindo cirurgia, quimioterapia e, em certos casos, radioterapia. A intervenção cirúrgica pode envolver a remoção de músculos, vasos, nervos e até ossos afetados pelo tumor, o que pode resultar em sequelas, dependendo da profundidade da lesão”, aponta Sheila Ferreira.

Conheça os subtipos de sarcomas

A classificação desses tumores levam em consideração os tecidos produzidos, podendo atingir ossos e cartilagens. Os principais tipos são:

Osteossarcoma – é o tipo mais comum de sarcoma ósseo. Acomete crianças, adolescentes e jovens adultos com mais frequência. Ocorre normalmente em ossos longos, como o fêmur, ossos dos braços e da pelve;

é o tipo mais comum de sarcoma ósseo. Acomete crianças, adolescentes e jovens adultos com mais frequência. Ocorre normalmente em ossos longos, como o fêmur, ossos dos braços e da pelve; Tumor de Ewing ou Sarcoma de Ewing – é o segundo tipo de tumor ósseo maligno mais comum e acomete crianças com mais frequência. Os locais em que costuma surgir são as regiões do fêmur e da pelve. Altamente agressivo, pode se desenvolver também em tecidos de partes moles, como músculos.

é o segundo tipo de tumor ósseo maligno mais comum e acomete crianças com mais frequência. Os locais em que costuma surgir são as regiões do fêmur e da pelve. Altamente agressivo, pode se desenvolver também em tecidos de partes moles, como músculos. Condossarcoma – o tecido fundamental desse tipo de tumor ósseo é formado por cartilagem. Surge mais frequentemente em ossos longos e da pelve.

– o tecido fundamental desse tipo de tumor ósseo é formado por cartilagem. Surge mais frequentemente em ossos longos e da pelve. Sarcoma Sinovial: é um tipo de tumor maligno de partes moles que acomete preferencialmente coxa, braço, pés e articulações dos membros.

“Existem diversos tipos de sarcoma, que são definidos a partir das células que se originam e ainda seu grau de agressividade. Em linhas gerais, é um câncer que atinge especialmente ossos e partes moles, como células de gordura, músculos, cartilagens e nervos periféricos. Estima-se que em pelo menos 50% dos casos dos sarcomas de tecidos moles e em grande parte dos casos, 75%, os tumores costumam se desenvolver nos braços e pernas”, explica Bruna David, oncologista da Oncoclínicas.

De modo geral, o grupo de sarcomas pode apresentar diversas causas. “Os principais fatores de risco para o sarcoma são as doenças genéticas hereditárias, tratamentos de radioterapia na infância e ainda histórico de retinoblastoma, câncer de colo do útero, mama ou linfoma”, comenta a médica.

É possível prevenir em casos como de Viel?

A grande maioria dos sarcomas não estão ligados a uma causa específica, por isso, não é possível definir uma maneira de prevenir o tumor. Contudo, Bruna David reforça a importância de adotar hábitos saudáveis e transmitir informações de qualidade.

“É fundamental investir na moderação da ingestão de bebidas alcoólicas, ter uma dieta balanceada rica em fibras, frutas e vegetais crus, evitar o tabagismo e praticar exercícios físicos regularmente. Além disso, caso o paciente perceba um nódulo, é necessário a investigação imediata”, finaliza.

