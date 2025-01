Depois de anúncio feito pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, na última semana, da redução no tempo de permanência das crianças na escola integral, 15 vereadores estiveram reunidos, nesta segunda-feira (20), com a secretária municipal de Educação, Tânia Mara da Silva, e com o secretário municipal de Governo, Joel Cardoso.

Além de tentar entender o motivo dessa decisão, os parlamentares apresentaram sugestões com o intuito de minimizar o impacto da mudança.

Durante a reunião, os vereadores, em consenso, solicitaram à Prefeitura que reavalie a decisão e programe um período de transição de seis meses, permitindo que a alteração no horário passe a valer apenas após as férias de julho. A principal preocupação é que muitas famílias foram “pegas de surpresa” e não terão tempo hábil para reorganizar suas rotinas, especialmente aquelas que dependem do horário integral para o cuidado dos filhos.

Prefeitura vai apostar no contraturno

No encontro, a Prefeitura informou que pretende ampliar as atividades no contraturno escolar, como teatro, esportes e lazer, por meio de parcerias com outras secretarias municipais.

A Administração também estuda a possibilidade de criar espaços com monitores para atividades diversificadas, como aulas de robótica ou de educação ambiental, em locais como o CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara d’Oeste).

A proposta de oferecer mais atividades no contraturno tem como referência boas práticas de cidades com altos índices no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Apesar disso, muitas famílias manifestaram preocupação com a falta de alternativas de acolhimento no período da tarde, especialmente aquelas que não têm onde deixar as crianças enquanto trabalham.

Segundo o presidente da Câmara, Júlio César Kifú, a Prefeitura demonstrou abertura ao promover essa reunião com os parlamentares para tratar do assunto. “Considero fundamental esse encontro, representando os pais que nos procuraram para tratar de um assunto tão sério. Nosso objetivo é buscar soluções concretas e que respeitem as necessidades das famílias e das crianças”, explicou.

O consenso entre os vereadores foi a necessidade de garantir um período de adaptação para as famílias. “O maior pedido das famílias é que a mudança não seja feita de forma imediata. Se não for possível voltar ao modelo anterior, que ao menos se conceda um prazo maior para que os pais possam se organizar”, afirmou a vereadora Esther Moraes. Além disso, foi solicitado pelos parlamentares que a Prefeitura priorize soluções que mantenham as crianças dentro do ambiente escolar, sem reduzir o tempo dedicado às atividades pedagógicas e de acolhimento.

A expectativa agora é de que a Prefeitura reavalie o plano e apresente novas diretrizes que atendam tanto às demandas da Secretaria de Educação quanto às necessidades das famílias barbarenses. Além de Kifú e Esther, a reunião de hoje também contou com a participação dos vereadores Arnaldo Alves, Alex Dantas, Celso Ávila, Cabo Dorigon, Juca Bortolucci, Tikinho Tk, Gustavo Bagnoli, Isac Sorrillo, Joi Fornasari, Lúcio Donizete, Marcelo Cury, Rony Tavares e Wilson da Engenharia.

