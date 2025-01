Caneta e caderno variam mais de 300% em Americana

Caneta e caderno com preços variando muito. O Procon de Americana realizou uma pesquisa de preços de material escolar em cinco estabelecimentos do município, com o objetivo de auxiliar os pais na compra de itens como lápis, caneta, caderno, borracha, apontador, cola, entre outros. O levantamento considerou 18 itens entre os dias 15 e 17 de janeiro.

“Anualmente, o Procon de Americana realiza pesquisas de preços de material escolar, para ter uma referência de valores e informar os consumidores. Neste ano foi identificada uma variação de preços de até 334%, o que ressalta a importância de comparar os preços antes de fazer as compras”, destacou o diretor do Procon, Estevão Luís Cardoso Pavan.

Caneta hidrográfica

A variação percentual que chama mais a atenção incide sobre a caneta hidrográfica conjunto de 12 cores, cujo valor é encontrado entre R$ 7,50 e R$ 32,57, uma diferença de 334%. Outros produtos também apresentaram uma variação chamativa, como o caderno brochura de 96 folhas capa dura (307%), o lápis preto nº 2 redondo (300%) e o apontador de lápis simples (265%).

O Procon de Americana lista alguns procedimentos que podem ajudar os pais, evitando compras de materiais indevidamente. Além disso, é importante que antes de sair às compras, o consumidor fique atento às exigências das escolas.

Dicas do Procon

– Antes de ir às compras, verifique quais itens restaram do ano anterior e podem ser aproveitados, como tesouras, pastas, estojos e afins

– Pesquise preços e fique atento às promoções

– Exija nota fiscal. Se algum material apresentar problema, ela será exigida na hora da troca do produto. Os prazos para reclamar são de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para os duráveis

– Evite comprar produtos de marca e da moda, que são normalmente mais caros e não necessariamente de melhor qualidade

– Confira as embalagens de materiais como colas, tintas, pincéis atômicos, fitas adesivas, entre outros, que devem conter informações claras, precisas e em língua portuguesa a respeito do fabricante, importador, composição, condições de armazenagem, prazo de validade e se apresentam algum risco ao consumidor

– As listas disponibilizadas pelas escolas não devem conter produtos que não sejam para uso específico do aluno. A escola não pode pedir materiais como álcool, tinta para impressora, papel higiênico. Estes produtos já estão embutidos nos custos das escolas

– As escolas só podem pedir itens relacionados ao processo didático-pedagógico do aluno

– O colégio não pode exigir marca, modelo ou estabelecimento comercial a ser adquirido o material

– O uniforme escolar pode ser comercializado exclusivamente na instituição de ensino ou em outro estabelecimento indicado pelo estabelecimento, não incorrendo em prática abusiva. No entanto, o preço oferecido deve estar de acordo com o praticado no mercado

O Procon de Americana funciona no Paço Municipal, na Avenida Brasil, nº 85. O telefone para contato é o 151.

