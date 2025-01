Prefeito Chico anuncia Calendário de Eventos 2025 de Americana

O prefeito de Americana, Chico Sardelli anunciou, na noite desta quinta-feira (16), o Calendário de Eventos 2025 de Americana, em cerimônia no hall de entrada do Teatro Municipal Lulu Benencase.

São seis grandes eventos promovidos durante todo o ano, além de seis festivais culturais, levando cultura, diversão e gastronomia para locais de destaque de Americana.

O Calendário de Eventos 2025 foi desenvolvido com o objetivo de valorizar a cultura e fomentar o turismo e o comércio local, promovendo diversão e lazer para as famílias de Americana e região.

“Estou muito feliz em anunciar uma programação cultural intensa para Americana. Uma cidade com qualidade de vida, como a nossa, se faz também com opções de lazer e cultura de todos os gêneros e é o que estamos proporcionando aqui hoje. O Calendário de Eventos foi elaborado com muito carinho e contamos com a presença da população de Americana para prestigiar as atrações, os artistas e a gastronomia presentes nas festas”, disse Chico.

“Americana recebeu mais de 330 mil pessoas em eventos culturais em 2024 e estamos projetando um 2025 ainda melhor, com mais adesão da população aos eventos promovidos pela gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi à frente da Prefeitura de Americana. A Secretaria de Cultura e Turismo preparou um Calendário de Eventos diversificado para atrair públicos de toda a região, fomentando o crescimento cultural e a relevância turística de nossa cidade”, declarou a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

O Calendário de Eventos 2025 será aberto em março, com o CarnaPraia, que em 2024 reuniu 23 mil pessoas na Orla da Praia dos Namorados em dois dias de festa e muita música. A edição de 2025 será realizada em 1º e 2 de março, no mesmo local, aprovado pelos foliões no ano passado.

Nos dias 24 e 25 de maio, acontece a terceira edição do Rota Cervejeira, no Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado na Avenida Brasil. Um público rotativo de 18 mil pessoas prestigiou o evento em 2024, em uma verdadeira festa com mais de 20 horas de atrações e a presença de dez cervejarias de Americana e região, além de shows ao vivo de rock, folk e blues, praça de alimentação e Espaço Kids para a diversão das crianças.

O CCL volta a receber um grande evento nos dias 11 e 12 de julho, com o 3º Rock Day Festival, que, no ano passado, trouxe a banda IRA! para Americana. O festival contou com diversos shows do gênero, com apresentações de DJ Viny Blanco, Capitão Rock, Samara Bueno e Banda e Confisco – Tributo a Charlie Brown Jr.

Em agosto, para comemorar o aniversário de 150 anos de Americana, serão três dias de programação cultural no Roteiro Gastronômico 2025, que acontecerá na Avenida Antônio Pinto Duarte, região do Portal de entrada da cidade. O evento que em 2024 contou com show dos cantores Sâmi Rico e Dilsinho promete repetir o sucesso em sua mais nova edição.

O Desfile Cívico de 7 de setembro, em comemoração à Independência do Brasil, será mais uma vez realizado na Avenida Brasil em frente ao CCL, com a presença de diversos grupos, incluindo escolas, entidades, associações e corporações civis e militares.

O Calendário de Eventos 2025 de Americana se encerra em dezembro com a programação “EnCantos e Luzes de Natal”, na Praça Comendador Müller, no Centro. O evento traz alegria e encantamento para o centro da Cidade e será o mais longo do ano, promovido entre os dias 5 a 19 de dezembro.

Os festivais estão programados da seguinte maneira: Festival de Cultura Popular, em março; Festival de Teatro, em abril; Festival de Dança, em maio; Festival de Música, em julho; Festival de Literatura, em agosto e, para finalizar, Festival de Artes Visuais, em novembro.

