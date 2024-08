A veterinária Mônica Dantas quer ser uma das surpresas nas eleições deste ano em Americana.

Ela vai ter a árdua missão de batalhar na legenda que tem como nome mais forte o herdeiro da família Macris ex-vereador Rafael.

Ela conta que foi convidada para trabalhar na faculdade e lá ficou por 4 anos.

Depoimento de Mônica Dantas ao NM

Fiz uma especialização em clínica e cirurgia e montei a clínica veterinária Viralata da qual sou sócia proprietária há mais de 20 anos.



Casada com Fábio Mazzonetto engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado e hoje é coordenador e professor no curso de Agronomia da universidade Brasil.

Leia + sobre política regional

Temos 3 filhos . O primeiro formado em Engenharia De produção pela universidade federal de Itajubá. O segundo formato em educação física na Unesp Rio Claro e o terceiro cursando agronomia na Unesp Botucatu.

Na foto, ela está com o presidente do partido Zé Odécio, que deve trazer o apoio da vereadora Nathália Camargo (sua filha) para Mônica.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP