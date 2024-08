Grávida de 7 meses é estuprada dentro de carro em Sumaré

Uma mulher de 21 anos e grávida de 7 meses foi estuprada em plena luz dia no Jardim Maria Antônia no último domingo (4) por volta das 6h da manhã. O criminoso, um homem de 34 anos de Belo Horizonte, é motorista de aplicativo. O crime ocorreu dentro do carro e foi gravado por câmeras de segurança.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

Segundo o Boletim de Ocorrência, equipe esteve na UBS Macarenko onde havia uma vítima de estupro. O final da placa do carro foi anotada, o que permitiu aos policiais identificar o veículo e seu proprietário. Na residência, a equipe foi atendida pela esposa do acusado, que estava dormindo. Ao ser chamado e indagado pelos policiais, o homem negou os fatos e foi encaminhado à delegacia.

Com a identificação feita pela vítima, a placa anotada e as imagens de segurança, o criminoso foi preso em flagrante.