Inaugurado no início de setembro de 2023 – portanto há 11 meses –, o CAN (Centro de Autistas de Nova Odessa) segue prestando normalmente um atendimento multidisciplinar semanal a 50 crianças de famílias da cidade, conforme contrato de prestação de serviços assinado ano passado pela Secretaria de Saúde do Município junto ao Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana).

Através do SUS (Sistema Único de Saúde) “municipal”, o CAN oferece sessões de atendimento em diversas especialidades, como Terapia Ocupacional, Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Psicopedagogia, além de consultas em Neuropediatria, contribuindo assim para o pleno desenvolvimento das crianças.

Cada criança passa por várias das especialidades, conforme suas condições e necessidades específicas. A empresa conta com profissionais treinados na abordagem ABA (Applied Behavior Analysis, ou Análise do Comportamento Aplicada).

Todo o atendimento é pago pela Prefeitura, sem custo para as famílias atendidas, e tem sido aprovado pela esmagadora maioria das mães e pais das crianças com TEAs (Transtornos do Espectro Autista) que passam semanalmente pelo local.

O funcionamento do Centro de Autistas de Nova Odessa foi inspirado no CAI (Centro de Referência de Atendimento a Autistas de Itatiba).

OUTRAS AÇÕES (autismo)

Entre as medidas de apoio às crianças autistas de Nova Odessa e suas famílias, a atual gestão municipal destaca diversas ações tomadas nos últimos três anos, como a inclusão de 200 alunos especiais na Rede Municipal de Educação, a contratação de 165 profissionais de apoio escolar (cuidadores e estagiários) para acompanhar essas crianças e de ao menos 18 Professores de Atendimento Educacional Especializado.

A Prefeitura também promoveu, em 2023, a regulamentação e emissão das CIPTEAs (Carteirinhas de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) – ou simplesmente “Carteirinhas do Autista”.

Ainda em 2023, a Secretaria Municipal de Saúde fechou o contrato com o Centro de Autistas de Nova Odessa, onde 50 crianças recebem atendimento multidisciplinar semanal. Houve ainda, no Dia das Crianças de 2023, a inauguração de um Playground Inclusivo em frente ao Paço Municipal, e agora em 2024, a instalação de outro Playground Inclusivo no recém-inaugurado Parque Municipal das Crianças.

A Prefeitura de Nova Odessa vem apoiando diversas ações do próprio Grumaa, incluindo o evento de conscientização sobre autismo e síndrome de Down na Praça Central, em abril de 2022; a 1ª Caminhada da Conscientização do Autismo de Nova Odessa, em abril de 2023; o passeio ao Parque da Mônica, em São Paulo, em junho de 2023; e a “tarde especial” exclusiva no “Parque do Amiguinho”, em frente à Prefeitura, em outubro de 2023.

APAE TAMBÉM TEM APOIO

Fora os serviços contratados junto ao CAN, a Prefeitura de Nova Odessa também apoia financeiramente a APAE da cidade, através de termos de colaboração em três áreas (Assistência Social, Educação e Saúde). Apenas neste ano de 2024, os repasses totais dos cofres municipais à Associação somam R$ 1.689.875,00.

