Ampliação da rotatória de acesso é uma das últimas etapas da obra

Entra na reta final a obra do viaduto da Vila Real em Hortolândia. A estrutura será liberada para o tráfego de veículos, a partir de quarta-feira (28). A próxima etapa é a conclusão da obra de acesso ao dispositivo pelos próximos 30 dias. O trabalho é realizado pela concessionária Rumo Logística, que administra a ferrovia. Equipes da Prefeitura de Hortolândia fiscalizam a sinalização no local de obras e nos desvios com o objetivo de orientar motoristas e pedestres, contribuindo com a segurança viária.

A ligação entre as avenidas São Francisco de Assis e Santana, sonhada há décadas, deixa de ser apenas reivindicação para se tornar realidade concreta. Todo o complexo viário, incluindo a rotatória, segundo a Rumo Logística, será entregue no primeiro trimestre de 2026.

Para as ações necessárias no canteiro de obras, os cruzamentos da avenida Santana com as ruas João Mendes, Argolino de Moraes, José da Silva Galvão e Rosa Maestrello (Centro de Memória), assim como com a avenida Amélia Basso Breda, ficam interditados. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, as ruas recebem a sinalização com placas indicativas para ajudar na visibilidade e localização dos motoristas. Além disso, nas primeiras semanas, agentes da Mobilidade Urbana vão ajudar no controle da operação e orientação do trânsito pela região do canteiro de obras. Moradores do entorno receberão panfletos orientativos.

Desvios

Com o impedimento do acesso da avenida Santana para as vias que estarão com os cruzamentos bloqueados, a engenharia do tráfego fica modificada na região. Quem vem da Vila Real para acessar o Centro, deve seguir pela avenida Thereza Ana Cecon Breda, entrar na avenida Anhanguera até chegar na rotatória do Supermercado São Vicente. Do Jardim Amanda para a região central, o trajeto deve ser feito pelo Corredor Metropolitano até a avenida Nelson Pereira Bueno e, dali, acessar o Centro da cidade.

Já no sentido inverso, do Centro para acessar a Vila Real, o motorista deve sair da rotatória do Supermercado São Vicente, acessando a avenida Anhanguera e, dali, pegar a avenida Thereza Ana Cecon Breda. Da região central para o Jardim Amanda, o trajeto deve ser feito saindo da avenida Nelson Pereira Bueno, acessando o Corredor Central até a avenida Santana.

“Tratamos esse projeto como prioridade absoluta desde o início da gestão. O sonho está sendo realizado e estamos interligando Hortolândia e contribuindo uma nova história de desenvolvimento, mobilidade e sustentabilidade. Nosso objetivo é deixar a cidade mais conectada, acessível e humana, atraindo cada vez mais pessoas para viver aqui ”, destacou o prefeito Zezé Gomes.

Intervenções

Além da entrega do viaduto, está prevista, em breve, a revitalização da Praça da Igreja Matriz, cuja área foi parcialmente desafetada para viabilizar a obra. Além disso, em breve, iniciará a revitalização do centro histórico da cidade, contemplando a área da antiga Estação Jacuba e as ruas ao redor.

O novo viaduto corrigirá décadas de improviso urbano, abrindo uma rota direta entre regiões importantes de Hortolândia e impulsionando o desenvolvimento econômico da Vila Real e adjacências. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, antes da construção do viaduto, a área recebia o fluxo de 11 mil veículos por dia, nos dois sentidos, totalizando 22 mil. Após a obra, a expectativa é receber um fluxo de 30 mil veículos por dia.

O viaduto da Vila Real integra um conjunto de intervenções estruturais que visam redesenhar a mobilidade do município. Nos últimos anos, Hortolândia entregou o Superviário, os viadutos do Jardim Nova Europa e do Rosolen, e segue com frentes importantes em andamento: duplicação e prolongamento da avenida Panaíno, novas ligações viárias no Santa Emília e Jardim Sumarezinho, o novo viaduto da avenida Santana sobre a Rodovia dos Bandeirantes, além de intervenções nas regiões do Jardim Santa Clara do Lago e Jardim Amanda.