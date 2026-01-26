Levantamento feito pelo site ‘De Olho em Você’ mostra as emendas pix enviadas para todas as cidades do Brasil. Na região, Santa Bárbara d’Oeste e Hortolândia ficaram de fora dos recursos. Mas as outras cidades somadas receberam R$ 3,4 milhões de cinco deputados diferentes, que vão do PT ao PL passando pelo Missão MBL.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

As Emendas Pix (ou transferências especiais) são recursos federais indicados por deputados e senadores diretamente para estados e municípios, sem necessidade de projetos prévios, convênios formais ou fiscalização prévia rigorosa. Criadas em 2019, permitem repasse rápido (como um “Pix”) e dão liberdade ao gestor local, mas são alvo de críticas pela falta de transparência.

Americana recebeu R$ 396 mil emendas Pix de Kim Kataguiri (Missão)

Santa Bárbara não recebeu emenda pix

Hortolândia não recebeu emenda pix

Nova Odessa recebeu R$ 1,1 milhão em emendas Pix dos deputados Jonas Donizete (PSB) e Miguel Lombardi (PL)

Sumaré recebeu R$ 1,88 milhão dos deputados Carlos Zaratini (PT) e Marcos Pereira (Republicanos)

Principais características e funcionamento:

Destinação Direta: O dinheiro vai da União diretamente para a conta da prefeitura ou governo estadual.

Agilidade e Liberdade: Não exigem a formalização de projetos técnicos ou convênios, desburocratizando o processo.

Uso Flexível: Embora o uso seja livre, regras recentes (após intervenção do STF) exigem que o dinheiro seja usado preferencialmente em investimentos, sendo proibido para pagamento de pessoal ou encargos da dívida.