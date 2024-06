Viaduto Sumaré na fase final; trânsito muda

A fase final das obras do viaduto do Jardim Primavera, em Sumaré, provocará alteração no trânsito na região central nos dias 11, 12 e 13 de junho.

A principal alteração será a inversão de direção da Rua Francisco Duarte, que nesses dias passará a subir em direção ao Centro e ao acesso a Nova Odessa, como era anteriormente.

A única mudança no transporte público é que os ônibus vão descer a Rua Antônio Pereira de Camargo, passando pela Rua Antônio Jorge Chebab para acessar a Rodoviária de Sumaré.



As vias contarão com agentes de trânsito para orientar os motoristas e a população em geral, com faixas indicativas em todo o trecho da obra. Já há faixas informativas para avisar antecipadamente a população sobre as mudanças.

A intervenção será necessária para a fase final das obras do viaduto. Haverá o levantamento das vigas da esperada ponte de Sumaré.

O viaduto é uma parceria com a empresa RUMO Logística, responsável pela malha ferroviária paulista, e intermediada pelo deputado estadual Dirceu Dalben. A obra irá proporcionar mais infraestrutura e mobilidade urbana para a população, além de dar fluidez ao trânsito para o acesso à região central.

O viaduto terá 120 metros de comprimento e 9,10 metros de largura. A altura do dispositivo será de 6,75 metros, permitindo que todas as composições, incluindo que os trens double-stack circulem pelo local com segurança.

