Como a IA pode ajudar a encontrar o par perfeito

Em busca do par perfeito- Passar o Dia dos Namorados sozinho ainda é desafiador para muita gente

Mesmo com toda a modernidade, os corações querem seguir a tradição. E, apesar de parecer antiquado, procurar por um relacionamento pode ser uma atividade muito moderna. Isso porque, quem busca um grande amor, hoje conta com uma aliada: a Inteligência Artificial (IA). De acordo com a especialista da dataRain, Thaís Lino, a IA tem desempenhado um papel fundamental nessa jornada, transformando a forma como nos apaixonamos hoje em dia.

“Não é sobre racionalizar o amor. É sobre assertividade e compatibilidade”, define. Um exemplo disso são os aplicativos de encontro, como Tinder e tantos outros. Thais explica que eles estão cada vez mais precisos, pois usam IA para melhorar a experiência do usuário. “A Inteligência Artificial permite que esses aplicativos sugiram perfis que correspondem aos interesses e comportamentos dos usuários, aumentando as chances de matches bem-sucedidos.”

Na prática, isso funciona porque as tecnologias envolvidas incluem aprendizado de máquina, algoritmos de recomendação e análise de dados comportamentais, que consideram uma variedade de fatores, como localização, idade, preferências de gênero e até mesmo as atividades de cada pessoa dentro do aplicativo (curtidas e deslikes). “Com base nesses dados, o algoritmo recomenda perfis que têm maior probabilidade de interessar ao usuário. E essa personalização é possível graças à análise detalhada dos comportamentos e preferências dos usuários”, completa.

A especialista alerta que, embora a IA possa identificar interesses e comportamentos compatíveis a curto prazo, prever a compatibilidade a longo prazo ainda é um desafio. Mas, a tecnologia já está dando um jeito nisso. “Estão em desenvolvimento sistemas que consideram mais fatores emocionais e psicológicos, traçando perfis mais robustos. Porém, ainda há um longo caminho pela frente”, ressalta.

Limitações da IA para encontrar o amor

Mas, nem tudo são flores. Apesar dos benefícios da IA nos aplicativos de encontros, que são muitos e incluem eficiência, precisão e personalização, há algumas limitações e riscos, como preocupações com privacidade, superficialidade das escolhas e vieses algorítmicos. “Os algoritmos podem refletir ou amplificar vieses existentes na sociedade, limitando a diversidade das recomendações”, pondera.

Com isto em mente, a especialista ainda faz um alerta: “Infelizmente, a mesma tecnologia que ajuda a encontrar o amor também pode ser usada para enganar”, lamenta, referindo-se a casos de golpistas, que utilizam IA para criar perfis falsos, gerando fotos e descrições convincentes. “Os chatbots podem manter conversas e enganar usuários, aproveitando-se da vulnerabilidade emocional das pessoas”, explica.

Para se proteger contra esses golpes, é essencial adotar algumas medidas de segurança. Muitos aplicativos têm exigido verificação de fotos para confirmar a identidade dos usuários. “Além disso, é importante que os usuários sejam educados sobre os sinais de golpes e como se proteger”, aconselha.

Confira algumas dicas de segurança da especialista em IA:

Verifique as fotos e detalhes do perfil e suspeite de fotos excessivamente atraentes ou perfis que pareçam perfeitos demais;

Desconfie de histórias emocionais, especialmente aquelas que rapidamente pedem dinheiro;

Use recursos de verificação e utilize as ferramentas oferecidas pelos próprios aplicativos para denunciar comportamentos suspeitos;

Confirme a identidade em outros perfis nas redes sociais ou faça uma busca com o nome da pessoa. Se ela for real, estará citada em algum lugar;

Mantenha as conversas na plataforma até ter certeza da autenticidade da pessoa.

