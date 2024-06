Vidente faz previsão sobre Pablo Marçal e política

O que diz a vidente? Pablo Marçal, pré-candidato à prefeitura de São Paulo, pediu segurança à Polícia Federal após receber ameaças. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do pré-candidato do PRTB.

Na segunda-feira, dia 10 de junho, ele registrou um B.O (boletim de ocorrência) e disse: “A gente recebeu uma ameaça de morte, eu estava ali detalhando. Entrando nos detalhes de pessoa que fez a ameaça, eu mesmo gravei.

Leia Mais Notícias do Brasil

Eu fico pensando o tanto que as pessoas desse país deixam de fazer o que é certo quando fere a individualidade dela. E aqui eu quero deixar registrado a motivação da pessoa, eu trouxe tudo pra delegada, é motivação política. Que eu não deveria fazer o que eu estou fazendo. Eu gravei tudo isso aí e entreguei pra autoridade policial”, declarou.

A sensitiva Vó Bahiana, que atualmente tem 15,5 milhões de seguidores no Instagram, já havia alertado que ele estava em perigo. “Há 15 dias eu postei avisando que o Pablo Marçal corria perigo de vida, que eu vejo o assassinato dele igual ao da Marielle e por causa de política. E ele vai ganhar em São Paulo, não tem para ninguém. E vejo no mundo espiritual ele chegando à presidência do Brasil em alguns anos, isso se não cortarem o destino dele”, relata.

Vidente

Para conferir mais sobre o que ele disse ao sair da delegacia e a previsão da Vó Bahiana nas redes sociais.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP