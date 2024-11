Vídeo: Andressa Urach sai no braço com influencer em festa

Dona de um corpo sarado e com curvas que deixam qualquer um babando, a modelo e atleta fitness Dani Lima, Musa do Volta Redonda 2024, vem encantando nas redes sociais com cliques que demonstram que ela está com o shape em forma.

A carioca apaixonada por musculação se prepara para a grande final do concurso Musa Carioca Oficial 2024, onde representa o time do Volta Redonda. Por isso, ela vem intensificado os treinos e fazendo procedimentos estéticos para deixar o bumbum em dia e suas curvas impecáveis para o desfile no evento no fim de novembro no Rio de Janeiro.

Impossível não ficar completamente encantado com tanta beleza dessa loiraça que é apaixonada por tirar fotos para exibir seu corpo sarado através de ensaios sensuais em lugares paradisíacos e também nas suas publicações fazendo musculação diariamente. Por isso, a musa fitness carioca recebe todos os dias uma enxurrada de elogios diariamente dos seus seguidores.

Na sua caixa de comentários são diversos os adjetivos para a gata. “Maravilhosa”, “Musa Fitness” e “Teu corpo é demais” foram alguns dos recados deixados no perfil da musa fitness. Para acompanhar mais sobre Dani Lima, basta seguir ela no seu Instagram @danilimam, onde a bela fitness possui mais de 13 mil seguidores.

Fotos: Leo Cordeiro