CCL tem exposição de artistas da Lei Paulo Gustavo

O CCL (Centro de Cultura e Lazer) recebe o evento gratuito “Mostra na Praça”, com a exibição de trabalhos audiovisuais de artistas contemplados pela Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar 195/2022), nesta sexta-feira (29) e sábado (30), a partir das 13h.

O evento é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, Ministério da Cultura e apoio do Conselho Municipal de Cultura.

As exibições vão acontecer em uma área coberta perto da quadra de basquete e incluem 15 obras audiovisuais, entre curtas e médias-metragens, videoclipes e animações, abrangendo diferentes gêneros, como ficção e documentário.

Mais notícias da cidade e região

“A Lei Paulo Gustavo valoriza a democratização da arte, neste caso, do acesso ao cinema independente com as obras dos artistas locais. Americana está de parabéns com tantos trabalhos produzidos com os recursos dessa lei de incentivo”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Durante a mostra, o público terá a oportunidade de participar de debates e conversas com os realizadores, fortalecendo a conexão entre criadores e espectadores.

Confira as obras confirmadas na Mostra no CCL:

– Além da Imaginação, de Roberta Antonelli – Curta-metragem

– A menina e o porco Chicó, de Ana Reinolds – Animação

– Quando as cigarras cantam, de Renata Borges – Curta-metragem

– Renascimento Verde, de Caroline Ardrim – Média-metragem

– Entrelaçados, de Well Lucas – Curta-metragem

– Harmonias da Vida: Antonio Carlos Carvalho, de Juarez Godoy – Média-metragem

– Paredes, de Matheus Hofstatter – Média-metragem

– 2/4, de Matheus Dias – Média-metragem

– Coro Santo Antônio: música, fé e tradição, de José Eduardo Milani – Média-metragem

– O menino e a mariposa, de Vito Basile – Videoclipe

– Orquestra de Violeiros de Americana, de NILEEC – Videoclipe

– Ressonância, de Will Music – Videoclipe

– Choro pra você, de Iris Cordeiro – Videoclipe

– Indestrutível, de Well Lucas – Videoclipe

– No jogo da vida, de Janaína Grisante – Videoclipe

Renata Borges, curadora da Mostra, destaca a relevância de iniciativas como esta. “É muito importante aproximar o público dos artistas da cidade. Isso valoriza nossos profissionais e fomenta a cultura local.”

“Geralmente assistimos obras de repercussão nacional e internacional, mas não paramos para ver as obras de cunho regional, que muitas vezes retratam fielmente a nossa realidade enquanto município. Por isso, é essencial prestigiarmos a Mostra”, diz José Eduardo Milani, um dos organizadores do evento e produtor de uma das obras exibidas.

O CCL fica na Avenida Brasil, nº 1.293.