Cidade da Saúde SB vai se chamar Lucimeire Rocha

O complexo “Cidade Saúde” deve receber o nome da ex-secretária Lucimeire Rocha, que morreu este ano.

De autoria do Poder Executivo, foi apresentado nesta segunda-feira (25) o Projeto de Lei nº 19/2024, que propõe a denominação do prédio público municipal localizado na Avenida Norte-Sul Vereador Antônio Carlos de Souza, nº 85, no Jardim Alphacenter, como “Cidade Saúde Lucimeire Cristina Coelho Rocha”.

Lucimeire Rocha homenageada pelo governo

Lucimeire atuou como servidora pública municipal desde 1999, desempenhando funções de destaque, como assistente social da Saúde, coordenadora do Pronto-Socorro “Dr. Afonso Ramos” e diretora de Gestão Estratégica em Saúde.

Na exposição de motivos do projeto, o prefeito Rafael Piovezan ressaltou que, entre 2016 e 2024, período em que foi secretária municipal de Saúde, Lucimeire liderou importantes iniciativas que fortaleceram a saúde pública da cidade. Durante a pandemia de Covid-19, ela teve um papel fundamental ao reorganizar o sistema de saúde e assegurar o atendimento à população.

O projeto determina que a biografia da homenageada integre o texto da lei, destacando suas relevantes contribuições e o impacto positivo de sua atuação para a comunidade barbarense. Além disso, o Município será responsável pela instalação de uma placa denominativa no local, garantindo a identificação e a perpetuação de sua memória.

Ao encaminhar o projeto à Câmara Municipal, o prefeito destacou o legado de Lucimeire: “Ela foi uma profissional exemplar e uma defensora incansável do SUS, sempre comprometida com a melhoria contínua dos serviços de saúde e com a qualidade de vida dos cidadãos barbarenses. Esta homenagem é uma forma de perpetuar sua dedicação e inspirar futuras gerações.”

