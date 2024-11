Palmeiras e Botafogo vão a campo esta noite para praticamente decidir o título do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes têm 70 pontos com vantagem para os paulistas por ter uma vitória a mais.

O Botafogo ainda tem que se preservar para encarar o Atlético MG no sábado na final da Libertadores em Buenos Aires. No torneio continental, o alvinegro eliminou o Verdão no confronto direto.