Imigração para o Canadá: novas regras são vantajosas

Imigração para o Canadá: Segundo especialista novas regras são positivas e vantajosas

Veja notícias internacional e turismo

O governo canadense anunciou recentemente novas regras de imigração para o país com o objetivo de qualificar quem deseja morar e estudar por lá. “O Canadá ainda continua comprometido em receber novos imigrantes, as novas medidas são positivas e garantem que o sistema opere com integridade e eficiência para todos. Quem continua fazendo o processo corretamente e com pessoas especializadas no assunto pode seguir tranquilamente com o sonho de morar e trabalhar em um dos melhores países do mundo”, destaca Daniel Braun, especialista e agente de imigração e fundador da Meegra, plataforma que descomplica a imigração para o Canadá.

O país diminuiu as permissões de estudo em 10% para 2025, mas isso tem um motivo específico que é tentar acabar com a imigração ilegal. “Essa diminuição é principalmente para diminuir a imigração ilegal e também diminuir o comércio de cursos, porque muitas pessoas iam para o país só para estudar e usavam isso como uma forma de permanecer por lá de maneira ilegal, isso incentivava a imigração paralela. Com a mudança, os estudantes de outros países também vão receber um suporte mais adequado para conseguirem bons empregos no futuro”, ressalta Braun.

Uma das mudanças anunciadas pelo governo canadense diz respeito ao idioma. “Ao finalizar os estudos no Canadá, por exemplo, o candidato precisa fazer um teste de proficiência de idiomas se ele desejar permanecer por lá. Esse requisito tem por objetivo melhorar a qualidade dos graduados internacionais de se integrar no mercado de trabalho canadense e de se qualificar para o processo de residência permanente”, destaca o especialista em imigração.

Segundo Braun não é necessário ser fluente, mas é importante saber se comunicar nos idiomas inglês ou francês mesmo que seja minimamente. “A pessoa que tem até mesmo um nível mais básico de inglês ou francês pode ter a chance de aplicar para a residência permanente, ou seja, ela pode viver no Canadá tendo os mesmos direitos de um cidadão canadense. Isso é uma grande vantagem para os brasileiros que hoje já tem o idioma. Mas mesmo quem não tem, nós ajudamos esse candidato com as nossas mentorias, nós ajudamos a pessoa a escolher o idioma ideal de acordo com o seu próprio perfil”.

Segundo Braun, o governo já anunciou que as novas regras de imigração vão continuar nos próximos dois anos. “Vejo que quem estiver melhor preparado durante esse período vai conseguir ter as melhores oportunidades e chegar primeiro. Por isso é importante se planejar e buscar empresas qualificadas para ajudar no processo, caso o seu sonho seja morar e trabalhar em um dos melhores países do mundo”, finaliza o especialista em imigração para o Canada, Daniel Braun.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP