Vídeo: Cliente não desce pra pegar lanche e motoboy fica com ‘rango’.

Bubble tea: agora o chá que é febre internacional pode ser feito em casa

Mesmo quem nunca tomou um bubble tea já deve ter visto esta bebida instagramável em alguma rede social por aí. O chá com pérolas gelatinosas é uma experiência: cada gole de chá gelado vem acompanhado de uma bolinha de sabor.

A bebida foi criada na década de 1980 em Taiwan, e hoje é considerada um fenômeno mundial – nos Estados Unidos, existe até o dia nacional do bubble tea. Na receita original, as bolhas são de tapioca negra, mas elas foram ganhando novos sabores e adaptações ao longo do tempo. No Brasil, a bebida chegou há pouco mais de 10 anos, mas recentemente ganhou ainda mais popularidade, sendo vendida por redes de franquias.

Agora, ela também pode ser feita em casa. A Tea Shop lançou três sabores de Bubble Tea: maçã verde, morango e maracujá. As pérolas são do estilo “popping bubble”, recheadas com suco de fruta e que explodem na boca. Elas vêm em um frasco de vidro e podem ser adicionadas a infusões, sucos e até sobremesas – não contêm glúten nem lactose.

Como preparar um bubble tea

· Em um copo de vidro, coloque uma colher do Bubble Tea da Tea Shop.

· Acrescente bastante gelo.

· Adicione um chá ou infusão já frios.

· A dica é beber com um canudo largo, para que a cada gole seja possível saborear uma bolinha que explode na boca.

