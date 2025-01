Vídeo de rave viraliza e abre debate

Vídeo de uma rave nesta virada do ano levantou nova polêmica sobre consumo de drogas e liberdade para jovens adultos.

Conservadores criticam a liberdade dos pais para os filhos que frequentam este tipo de evento.

Qual sua opinião sobre esta rave?

BBB 25: A estratégia de comunicação digital dos campeões

A comunicação digital estratégica é um ponto em comum entre os participantes com mais destaque no reality, afirma o RP Digital e estrategista de influência, Janiel Kempers

O Big Brother Brasil é um dos reality shows mais conhecidos e assistidos na TV brasileira, e terá a sua nova edição estreando nesta segunda (13) com uma grande novidade, a competição em duplas.

Mas mesmo com as novidades, a comparação com as edições anteriores é inevitável, principalmente quando se trata dos campeões, afinal, qual terá sido o segredo dos vencedores do BBB?

A comunicação digital no reality

A comunicação digital se tornou cada vez mais essencial para a construção de marcas, algo que os participantes do BBB (e suas equipes) mostram entender muito bem, apesar de ter um impacto bem maior, como afirma o RP Digital e estrategista de influência, Janiel Kempers.

“O seu impacto não se limita aos reality shows, a comunicação digital é uma das áreas mais promissoras do mercado e pode beneficiar qualquer setor, impulsionando tanto a imagem de pessoas quanto a venda de produtos e serviços”, explica.

A estratégia dos participantes com maior destaque no BBB:

– Manu Gavassi

A atriz e cantora, inovou ao planejar sua estratégia de marketing antes do BBB, programando conteúdos para redes sociais com humor, como vídeos simulando um “retiro espiritual”, a estratégia criou conexão com o público e alinhou sua comunicação online com seu comportamento no programa. Mesmo sem vencer, Manu conquistou o 3º lugar e teve um clipe indicado a dois festivais, incluindo um na Califórnia;

– Juliette

Juliette, vencedora do BBB 21, teve como grande destaque uma estratégia digital de humanização. Sua equipe soube utilizar eventos do programa para reforçar posicionamentos e manter uma comunicação consistente entre redes sociais. Criaram a comunidade “os cactos”, engajando fãs em sua narrativa de superação;

– Thelma Assis

Em contraste aos cases anteriores, onde a estratégia foi mais incisiva, no caso de Thelma ela foi bem mais discreta, segundo a própria, a análise foi sua maior arma “Eu ressignifiquei esse negócio de planta na minha edição. A minha estratégia era essa, observar. Eu sempre fiquei de olho, mas nunca deixando de se posicionar. Isso faz você sair como ‘sabonete’. Disso o Brasil não gosta. Deixei o povo se matar no primeiro mês para depois analisar vários paredões”.

