Videocast explora maiores mistérios da Ufologia Brasileira

A Lei Paulo Gustavo, voltada ao incentivo à cultura, possibilitou a realização de um projeto inovador no campo da ufologia: o videocast “Mistérios Aéreos: Ufologia Brasileira Revelada”. Esta primeira temporada, composta por 10 episódios de 7 minutos cada, mergulha em alguns dos casos mais emblemáticos de avistamentos de OVNIs no Brasil, trazendo à tona relatos e mistérios que desafiam o conhecimento humano.

O videocast é uma criação de Vanessa Pajaro e conta com a apresentação da pesquisadora independente Roberta Antonelli, que há mais de 20 anos se dedica ao estudo da ufologia, e do também pesquisador independente Anderson Dias. O cenário do programa é enriquecido por uma curadoria cuidadosa, incluindo livros especializados, artes plásticas do artista Evandro Souza e peças exclusivas da loja da Hamburgueria Os Visitantes.

Roberta Antonelli, que em agosto de 2024 lançou o curta-metragem “Além da Imaginação: Relatos Ovni de uma testemunha real”, baseado em uma experiência verídica, é ainda a presidente fundadora do Grupo de Ufologia da Cidade de Americana. Sua vasta experiência e paixão pelo tema garantem uma abordagem rica e fundamentada dos casos apresentados.

Entre os episódios da temporada, destacam-se as investigações sobre o Caso Varginha e a Operação Prato, dois dos eventos ufológicos mais impactantes da história do Brasil.

Para celebrar o lançamento do videocast, haverá uma exibição exclusiva na Hamburgueria Os Visitantes (Rua Peru, 295 – Americana/SP) no dia 06/09/2024, a partir das 19h. O evento contará com debates, comentários sobre os episódios e a presença de Roberta Antonelli, Vanessa Pajaro e outros convidados. Além disso, serão sorteados brindes exclusivos, proporcionando uma noite imperdível para os entusiastas do tema.

O videocast "Mistérios Aéreos: Ufologia Brasileira Revelada"

está disponível no YouTube através do link: https://youtube.com/playlist?list=PLRAcx7UT8THc5Riw61lFd7Jh2oyjeTqax&si=sU7XUB7tz0-P9Gf0.

Não perca a chance de participar desse bate-papo exclusivo sobre ufologia e descobrir mais sobre os mistérios que fascinam o mundo.

