Vinicius Jr leva o The Best da Fifa

Vinicius Jr. é o melhor do mundo. Nesta terça-feira, ele descobriu que venceu a eleição para The Best FIFA – Melhor Jogador pela primeira vez.

Ele venceu uma votação na qual havia mais dez jogadores indicados, com 48 pontos no total. O volante espanhol Rodri foi o segundo colocado, com 43 pontos, e o meia inglês Jude Bellingham ficou em terceiro, com 37 pontos. Veja aqui o resultado completo da votação.

Fala Vinicius Jr

“Não sei nem por onde começar”, disse o atacante ao receber o troféu em Doha, no Catar, na véspera de disputar a final da Copa Intercontinental da FIFA de 2024 contra o Pachuca, do México. “Era tão distante que parecia impossível chegar até aqui. Eu era uma criança que só jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo, perto da pobreza e do crime. Chegar aqui é algo muito importante para mim”

“Tenho de agradecer a todo mundo que votou em mim, todos os jogadores, treinadores, jornalistas e meus fãs. Eu não poderia deixar de agradecer à minha família, que deixou de viver o sonho dela para viver o meu sonho. Agradecer ao presidente, ao mister Carleto [Carlo Ancelotti], e ao meu time que me fez chegar até aqui e me fez acreditar que eu poderia fazer a diferença e fazer grandes coisas com elas.”

“O Real Madrid é o maior clube do mundo. Eu não poderia deixar de agradecer ao Flamengo, que foi o clube que me colocou no campo, nas ruas. Agradecer a todos os jogadores da Seleção Brasileira e ao meu país, que vem torcendo por mim e me dando muita força para seguir na minha luta.

O craque da Seleção Brasileira e do Real Madrid viveu a temporada mais espetacular de sua carreira em 2023/24. Ele foi protagonista constantemente em momentos decisivos pelo Real Madrid, marcando 24 gols em 39 partidas em diversas competições.

Um dos pontos altos foi o gol anotado contra o Borussia Dortmund pela final da Liga dos Campeões da UEFA. Seus admiradores também não vão esquecer o hat-trick registrado contra o arquirrival Barcelona na Supercopa da Espanha.

Vini é também o primeiro brasileiro a vencer o principal prêmio da FIFA desde 2007, quando Kaká superou os emergentes Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. É a primeira vez que um brasileiro é premiado durante a era The Best.

