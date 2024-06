Em um movimento significativo na política local, o ex-secretário de Saúde, Rafael Virginelli, anunciou hoje seu apoio oficial à pré-candidatura de Henrique do Paraíso para as próximas eleições municipais.

Ele, que serviu no cargo de secretário de Saúde no governo Dalben, é amplamente reconhecido por suas contribuições para a melhoria dos serviços de saúde em Sumaré.

Durante sua gestão, foram implementadas importantes iniciativas de saúde pública que beneficiaram milhares de cidadãos, incluindo a ampliação do acesso a cuidados médicos e a introdução de novos programas de prevenção de doenças.

Fala Virginelli

Em sua declaração, Virginelli elogiou Henrique do Paraíso por sua dedicação à comunidade e por suas propostas inovadoras para o futuro da cidade. “Henrique do Paraíso tem demonstrado um compromisso genuíno com os valores e necessidades da nossa população.

“Acredito que ele possui a visão e a capacidade necessárias para liderar Sumaré rumo a um futuro próspero e saudável”, afirmou Virginelli.

Henrique do Paraíso, que atualmente é pré-candidato a prefeito, expressou sua gratidão pelo apoio recebido. “É uma honra contar com o respaldo de alguém tão respeitado e experiente como Virginelli. Seu apoio reforça ainda mais nossa campanha e nos motiva a continuar trabalhando arduamente para atender às expectativas dos cidadãos de Sumaré”, disse Henrique.

A aliança entre Virginelli e Henrique do Paraíso promete fortalecer a campanha eleitoral, trazendo uma combinação de experiência administrativa e renovação política, aspectos essenciais para enfrentar os desafios atuais e futuros da cidade.