Vivo anuncia novo Diretor da Regional São Paulo Interior

O executivo Marcelo Campos é o novo Diretor Regional São Paulo Interior e comandará um time de cerca 500 colaboradores, em 521 municípios do Estado, com mais de 17 milhões de clientes. “Estou muito feliz com esse novo desafio. Seguiremos o propósito da Vivo, de Digitalizar para Aproximar, conectando ainda mais pessoas, com a melhor rede móvel e fibra de ultravelocidade”, destaca.

Antes, Campos ocupava a posição de Diretor da Regional Norte da companhia desde 2020, sendo responsável pela operação comercial e financeira dos segmentos móvel e fixa (B2C e B2B), abrangendo os Estados do Pará, Amapá, Maranhão, Amazonas e Roraima. O executivo possuiu MBA em Gestão estratégica de Pessoas e Marketing e Comunicação de Mercado pela Fundação Getúlio Vargas e Universidade Paulista, respectivamente.

