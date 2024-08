Voa Brasil já tem quase 60 mil acessos

Desde o seu lançamento, na última quarta-feira, 24, até a meia noite de segunda, 29, o site do Voa Brasil já teve quase 60 mil acessos, com um total de 1791 reservas. Cada uma dessas reservas pode ser de uma ou duas passagens, ou seja, de ida ou ida e volta. Considerado o primeiro programa do mundo de inclusão social na aviação, a iniciativa garante assentos por de até R$ 200 por trecho, sem contar taxas de embarque.

O Serpro é responsável por toda a tecnologia envolvida no Voa Brasil, incluindo o site do programa, o login que garante a identidade do beneficiário, assim como a interação dos diferentes sistemas das companhias aéreas, Dataprev e Polícia Federal.

Todas as quatro companhias aéreas que operam voos domésticos já fazem parte do programa, oferecendo, no momento, três milhões de assentos. A estimativa é de que esse primeiro lote já ofereça uma expansão de 10% no público que adquire passagens aéreas no país.

Cuidados

No entanto, esse sucesso também exige cuidados por parte dos usuários. A Kapersky, empresa multinacional especializada na produção de softwares de segurança à internet, identificou sites falsos usando o nome do programa para realizar golpes online.

Segundo a empresa, os ambientes possuem construção de layout convincente, com informações corretas tiradas do site oficial do programa, como a explicação dos descontos exclusivos e os destinatários. Até mesmo na aba os contatos, endereço e políticas de privacidade com os respectivos hiperlinks também estão corretos, o que demonstra o nível de cuidado dos golpistas.

O Serpro elaborou algumas dicas para identificar sites falsos, o que pode ser crucial para proteger seus dados e evitar cair em golpes. “Se algo parecer suspeito, provavelmente é. Além de seguir nossas orientações, se você sentir que algo está errado em um site, confie na sua intuição e não forneça seus dados. Também lembre-se de manter seu navegador e antivírus atualizados, não clicar em links suspeitos e de fazer pesquisas em sites de reclamação e fóruns online”, explica o Superintendente de Segurança de Informação do Serpro, João Almeida.

1. Verifique o endereço do site (URL)

Cadeado HTTPS: Sites seguros apresentam um cadeado ao lado do endereço, indicando que a conexão é criptografada. Desconfie de sites sem o cadeado, especialmente se solicitarem dados pessoais ou financeiros.

Domínio: Verifique se o domínio é conhecido e condizente com o site. Sites falsos podem usar nomes parecidos com sites legítimos, com pequenas variações, como erros de digitação ou caracteres extras.

Extensões suspeitas: Desconfie de sites com extensões incomuns, como “.biz”, “.info” ou “.xyz”. Alguns sites colocam extensões parecidas para enganar os menos observadores, por exemplo: ao invés de “.gov.br”, colocar “.gov.br.xyz.biz”, e o usuário por ver a extensão “gov.br” dentro do domínio entender como sendo válido.

2. Procure por erros e inconsistências

Com o uso da inteligência artificial pelos hackers, fica cada vez mais difícil identificar erros e inconsistências, entretanto é sempre interessante observar:

Erros gramaticais e ortográficos: Sites falsos costumam ter textos mal escritos, com erros que um site profissional não teria.

Layout e design: Sites falsos podem ter um visual amador, com imagens de baixa qualidade, links quebrados e elementos desalinhados.

Informações de contato: Verifique se o site possui informações de contato claras, como endereço físico, telefone e e-mail. Sites falsos podem omitir essas informações ou fornecer dados falsos.

3. Desconfie de ofertas boas demais para ser verdade

Preços muito baixos: Se um produto está sendo oferecido por um preço muito abaixo do mercado, desconfie. Pode ser um golpe para roubar seus dados ou dinheiro.

Promoções exageradas: Sites falsos podem usar promoções e descontos irreais para atrair vítimas.

4. Utilize ferramentas online

Um exemplo é o Google, que oferece uma ferramenta chamada “Transparency Report” que permite verificar a segurança de um site. Basta inserir o endereço e verificar o relatório.

Verificador de phishing: Existem sites e extensões de navegador que ajudam a identificar sites de phishing, que tentam roubar seus dados se passando por sites legítimos.

