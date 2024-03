Volkswagen dará início à produção de ônibus elétrico no 2º semestre de 2024

A Volkswagen Caminhões e Ônibus acaba de confirmar que dará início à produção de seu ônibus elétrico ainda em 2024. O modelo chamado e-Volksbus está em desenvolvimento no centro mundial de engenharia da VWCO, em Resende (RJ), e se vale de todo conhecimento acumulado pela empresa nos cinco anos de experiência com o primeiro caminhão elétrico feito 100% no Brasil, o e-Delivery. Os dois veículos, inclusive, têm tecnologias e componentes compartilhados para fazer frente às condições severas de operação no país.

Essa confirmação ocorre no fórum “RJ Eletromobilidade – Nova Matriz Energética e o Futuro do Transportes Rodoviário por Ônibus no Estado do Rio de Janeiro”, organizado pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ), em parceria com a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram). O encontro ocorre nos dias 12 e 13 de março, das 9h às 17h, no Estádio de Remo da Lagoa, na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro.

“Estamos dando mais um passo para a eletromobilidade no transporte urbano. Depois de acumularmos quilometragens suficientes em testes com o chassi elétrico da VWCO e também com o primeiro caminhão elétrico desenvolvido no país, daremos início à produção no segundo semestre de 2024. Esta será uma etapa importante para a adaptação do produto na linha de produção”, afirma Rodrigo Chaves, vice-presidente de Engenharia da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

LEIA + NOTÍCIAS

O e-Volksbus iniciou seus primeiros testes em maio do ano passado em linha com as tendências que despontam no cenário automotivo para o transporte de passageiros. O modelo apresentado no evento tem capacidade de 22 toneladas e uma autonomia de até 250 km, com sistema de carregamento voltado ao período noturno para maximizar a produtividade.

Além disso, vem com sistema de frenagem regenerativa, que maximiza a autonomia da bateria e reduz o desgaste dos freios do veículo, e o sistema Eco-Drive Mode, que ajusta o consumo de energia do veículo. Outro diferencial é que tem proteção contra inundação, adequando o produto às realidades de operação Brasil. Também estará equipado com sistema de ajoelhamento para maior acessibilidade dos passageiros e a suspensão pneumática integral.

Ainda na fase protótipo, o modelo utiliza a solução exclusiva de arquitetura modular para construção de veículos elétricos, podendo produzir desde um micro-ônibus de nove metros até um superarticulado de 23 metros. A configuração foi concebida pela Engenharia Volkswagen Caminhões e Ônibus no Brasil, que agiliza a adaptação para as diferentes plataformas de caminhões e ônibus Volkswagen. A configuração permite dividir o veículo em três módulos principais: módulo frontal, módulo central e módulo traseiro.