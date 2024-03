A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste sedia a palestra “Instagram Vendedor”,

na quarta-feira (13 de março), a partir das 19h30, no plenário Dr. Tancredo Neves. Durante o evento, realizado em parceria com a Escola do Poder Legislativo Barbarense (EPLB), a especialista em marketing Bruna Karoline, fundadora e CEO da Digital Growth Marketing, compartilhará conhecimentos para auxiliar os empreendedores a se destacarem no ambiente digital, aproveitando ao máximo a plataforma do Instagram.

O encontro proporcionará, também, um espaço interativo em que os participantes poderão esclarecer dúvidas, receber dicas personalizadas e desfrutar de um momento propício para o networking. “A escolha da Câmara Municipal como local do evento destaca o compromisso com o desenvolvimento econômico local, assim como a oferta de oportunidades de aprendizado e crescimento para empreendedores da região”, declara Bruna.

Atuante em diversos setores, desde assessoria esportiva até restaurantes, passando por moda e autopeças, Bruna enfatiza que o Instagram vai além de ser apenas uma plataforma de entretenimento. “Esta rede social é um meio transformador para negócios, realidades e vidas de quem compreende o seu verdadeiro valor”, conclui a palestrante.

