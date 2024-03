Os prefeitos e secretários de Saúde das 20 cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas)

se reuniram para debater ações contra o avanço da dengue. Uma série de decisões conjuntas foi tomada durante o encontro, incluindo pedidos ao Ministério da Saúde, para o envio de vacinas contra a dengue para a região, e ao Exército, para o apoio em ações de campo contra o mosquito transmissor do vírus da doença, o Aedes aegypti.

Outra decisão foi a realização, em cada cidade, de mutirões de conscientização da população e remoção de possíveis criadouros do Aedes de dentro dos quintais e residências – onde são encontradas de 80% a 90% das larvas do mosquito.

Em Nova Odessa, esses mutirões em complementação ao trabalho diário da equipe de Zoonoses vão mobilizar servidores e voluntários e acontecer nos dois próximos sábados, dias 16 e 23/03, em bairros considerados críticos para a transmissão da doença: os jardins Santa Rita e São Jorge. Mais informações devem ser divulgadas ainda esta semana.

“Neste momento, o Poder Público, incluindo as prefeituras da nossa região, têm que fazer todo o possível para combater o mosquito da dengue. Principalmente com o apoio da própria população, porque todo mundo tem o dever de eliminar possíveis criadouros de dentro de casa, eliminando qualquer água parada que exista. E temos que preparar a Rede de Saúde para o pico da doença, que deve acontecer entre o final de março e abril”, explicou o prefeito Leitinho Schooder– que é médico veterinário.

Outra decisão tomada pelos prefeitos da RMC na sexta-feira é a criação de um Comitê Metropolitano da Dengue, que vai funcionar em Campinas monitorando e fornecendo informações sobre o avanço da doença nas 20 cidades, ajudando os prefeitos a tomarem decisões estratégicas.

Foi decidido ainda que a conscientização para o combate ao mosquito transmissor vai mobilizar lideranças religiosas, comunitárias e ONGs que atuam diretamente junto à comunidade, na intenção de que tais lideranças se tornem “multiplicadoras” das informações junto à população atendida por elas.

Imobiliárias da RMC também serão convocadas a eliminarem criadouros de imóveis fechados para venda ou aluguel. Leitinho e os demais prefeitos decidiram ainda reforçar as ações de combate aos focos de mosquitos nas divisas da cidade, utilizar Telemedicina (quando possível) para acompanhar pacientes com dengue, solicitar a ajuda do Exército às equipes de Endemias e Zoonoses na eliminação dos focos “domésticos” do mosquito e pedir vacinas contra a dengue para a região.

A RMC ainda não recebeu o novo imunizante do Ministério da Saúde. Nova Odessa registra 397 casos de dengue neste ano até o momento, principalmente em função da volta da circulação do sorotipo 2 da doença após muitos anos. A cidade não registra óbitos confirmados para a doença.

