Wet'n Wild faz 25 anos com Show de Leonardo

Ingresso imperdível!

Para adquirir o ticket do dia 28 de outubro (sábado), com direito a um dia no parque Wet’n e ao show de Leonardo no final da tarde, a partir das 17h30, basta acessar wetshop.com.br. O ingresso está no segundo lote, criança até 03 anos terá entrada gratuita, de 04 a 11 anos paga R$ 69,50 e a partir de 11 anos o valor é de R$139,00 e camarote exclusivo com mesa reservada para 04 pessoas, que já inclui entrada ao parque a partir das 10h, é R$656,50.

Para quem tiver interesse em fretado Expresso Wet, o ponto de encontro e embarque é na PLATAFORMA 5 Estação Barra Funda. Mais informações, clique aqui.

Sobre o Wet´n Wild:

Inaugurado no dia 10 de outubro de 1998, às margens da Rodovia dos Bandeirantes, no Km 72, o empreendimento está localizado no Distrito Turístico Serra Azul – apenas 30 minutos de São Paulo e a 15 minutos de Campinas, com uma belíssima área total de 160 mil m2; lago natural; mata nativa e capacidade para receber 12 mil pessoas por dia.

Conta com 7 milhões de litros de água tratada e reciclada. Oferece mais de 25 atrações para todas as idades e infraestrutura completa – lanchonetes, banheiros, vestiários, fraldário, área de descanso e estacionamento. Tudo isso para que os visitantes possam mergulhar na alegria e viver uma experiência incrível e inesquecível.