Outubro Rosa: Unimed realiza desfile com pacientes da Oncologia

As pacientes do Grupo Mulheres Reais, da Oncologia da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, serão as grandes protagonistas do Desfile “Vestidas de Si”, que será realizado no próximo dia 18 de outubro (quarta-feira), às 18h, no Tivoli Shopping (entrada principal).

A ação com as pacientes, aberta à comunidade, marca as atividades do Outubro Rosa 2023 programadas pela cooperativa médica, que incluem ainda uma campanha de arrecadação de absorventes para mulheres assistidas pelos Fundos Sociais da região.

Os preparativos para o desfile tiveram início um mês atrás com um workshop de moda conduzido pela consultora de imagem Karoline Cia, e visitas às lojas parceiras da campanha para as pacientes escolherem os looks que usarão na passarela.

Já para brilharem no grande dia, uma ampla estrutura será montada com palco, passarela, som e iluminação. As modelos serão recepcionadas em um camarim especialmente preparado no espaço de coworking da FAM, com a presença de maquiadores e cabelereiros da Danny Cosméticos. As participantes terão ainda uma sessão de massagem, promovida pelos alunos do último ano dos cursos de Fisioterapia, Enfermagem e Estética e Cosmética, da FAM, tudo para que possam relaxar e se preparar para o desfile.

“As ações do Outubro Rosa já estão consolidadas em nosso calendário. Neste ano, queremos enfatizar a beleza feminina em suas mais variadas formas e a importância do bem-estar em uma tarde repleta de autocuidado para as nossas pacientes”, disse o diretor de Provimento da Saúde da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, Dreison Iatarola.

Para as pacientes, a ação já é motivo de expectativa. “Ansiedade a mil. Já podemos sentir o carinho e amor dedicados a cada uma de nós e ao evento. Tenho certeza que esse dia ficará marcado em nossas vidas”, comentou Fernanda Pires.

LEIA TAMBÉM: Fundo Social recebe doações do Gigantão e Jeep Fest

Painéis instagramáveis

Quem passar pelo Tivoli Shopping durante o mês de outubro poderá ainda registrar fotos no painel Passarelas, que simula a capa de uma revista e está montado próximo ao local do desfile, e no livro instagramável com asas de borboleta, localizado em frente à loja Danny Cosméticos.

O Desfile “Vestidas de Si” é uma realização da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, com o apoio do Tivoli Shopping, Danny Cosméticos, FAM (Faculdade de Americana) e Karoline Cia.

Doação de absorventes

No mês de outubro, além de ressaltar a importância do diagnóstico precoce do câncer, a Unimed arrecadará pacotes de absorventes, que serão destinados às mulheres assistidas pelos Fundos Sociais da região. A iniciativa visa oferecer apoio e destacar o autocuidado como prática fundamental para a preservação da saúde.

A coleta de absorventes ocorre até 31/10, nas farmácias Droga Raia e sedes administrativas da Unimed em Americana e em Santa Bárbara d’Oeste. Em Nova Odessa, o ponto de coleta segue no Laboratório Unicoo. Consulte todos os endereços em www.unimedsa.com.br.

Desfile “Vestidas de Si”

Quando? 18/10 (quarta-feira), às 18h

Onde? Tivoli Shopping (entrada principal)

Entrada: Doação de 1 pacote de absorvente