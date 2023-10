O Fundo Social de Solidariedade de Americana recebeu 345 quilos

de alimentos arrecadados durante a final do Campeonato de Futebol Amador Gigantão, realizado pela Secretaria de Esportes, e a 5ª edição do Jeep Fest, promovida pelo grupo Coyotes Off-Road. Ambos os eventos aconteceram no fim de semana.

“Agradeço a todos que colaboraram com os alimentos, nos dois eventos, Gigantão e Jeep Fest. Foram duas ações importantes que movimentaram a cidade e que também mobilizaram as pessoas para o ato de solidariedade, ajudando as famílias que mais precisam”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli.

As entregas foram feitas com as presenças do secretário de Esportes, Márcio Leal, do presidente do grupo Coyotes, Glauber Taylor Casagrande, e do vereador Thiago Martins.

