O PT tende hoje (um ano pra eleição de 2024)

a apoiar a pré-candidata do PDT Giovana Fortunato na disputa eleitoral em Americana. Ela deve ser um dos 4 nomes mais fortes na disputa que terá como favorito o atual prefeito Chico Sardelli (sem partido).

Apesar de divido atualmente em três tendências/grupos principais, o partido do ex-presidente Lula tem enxergado na segunda colocada como nome competitivo para a disputa para prefeito na cidade.

Fontes internas do partido falam que o PT ainda vai buscar discutir nomes internos. Mas o partido tem hoje apenas uma vereadora na Câmara da cidade (professora Juliana) e precisaria ganhar corpo esta década na cidade para voltar a ser competitivo. A volta de Lula à presidência deu novo fôlego à legenda, mas a votação dos petistas na cidade ainda segue muito baixa.

4 MULHERES- Tudo indica que Giovana tem se movimentado nos bastidores para ter PT e PSB no seu barco em 2024. Os nomes fortes do partido hoje e para o apoio são todas mulheres. Além de Giovana e Juliana, ainda são celebradas na legenda a candidata a prefeita de 2020 e ex-vereadora Lurdinha Ginetti e a hoje advogada da Ceagesp Natália Brisola, filha do ex-deputado e nome mais forte da história da legenda Antonio Mentor.

